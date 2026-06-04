Lideri opozicije optužili su Likud za podrivanje integriteta izbornog procesa i najavili da će podnijeti peticiju Visokom sudu pravde Izraela za poništenje rezultata

Mediji: Netanyahu vršio pritisak na Knesset da njegov lični advokat bude izabran za državnog kontrolora Lideri opozicije optužili su Likud za podrivanje integriteta izbornog procesa i najavili da će podnijeti peticiju Visokom sudu pravde Izraela za poništenje rezultata

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i njegova vladajuća stranka Likud vršili su pritisak na poslanike u Knesetu kako bi obezbijedili podršku njegovom ličnom advokatu Michaelu Rabellu u izboru za državnog kontrolora, objavili su u srijedu izraelski mediji, prenosi Anadolu.

Kako izvještava The Times of Israel, zastupnici u Knesetu su nakon kontroverznog ponovljenog glasanja sa 61 glasom „za“ i 57 „protiv“ izabrali Rabella na ovu ključnu funkciju. Funkcija državnog kontrolora u Izraelu osmišljena je kao pozicija nezavisnog vladinog revizora i nadzornog tijela, zbog čega su Rabellove bliske veze s Netanyahuom izazvale ozbiljnu zabrinutost u pogledu buduće nezavisnosti te institucije.

Drugi krug glasanja prekinut je i potpuno ponovljen zbog optužbi da su poslanici Likuda bili pod pritiskom da fotografišu, pa čak i snimaju svoje glasačke listiće. Na taj način su morali dokazati da su glasali za Rabella i da nisu „izdali“ Netanyahua, što je direktno prekršilo zakonsku obavezu prema kojoj se glasanje mora provesti tajno.

Lideri opozicije optužili su Likud za podrivanje integriteta izbornog procesa i najavili da će podnijeti peticiju Visokom sudu pravde Izraela za poništenje rezultata, tvrdeći da su poslanici bili zastrašeni kako bi otkrili za koga su glasali.

Izraelski dnevnik Yedioth Ahronoth piše da su tokom glasanja izbili sukobi na plenarnoj sjednici Kneseta, što je primoralo nadležne da restartuju proces nakon što se saznalo da koalicioni poslanici dokumentuju svoje glasove. Prema navodima ovog lista, Likud je eksplicitno naložio svojim poslanicima da snime trenutak kada daju glas Rabellu.

U javnosti su se već pojavili snimci koji prikazuju ministra komunikacija Shloma Karhija kako snima sebe dok glasa za Rabella, dok je poslanik Likuda Hanoch Milwidsky fotografisan kako pravi „selfi“ držeći glasački listić s Rabellovim imenom.

Michael Rabello bi na ovoj funkciji trebao zamijeniti dosadašnjeg državnog kontrolora Matanyahua Englmana, čiji sedmogodišnji mandat ističe ovog ljeta.