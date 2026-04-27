Mediji: Netanyahu traži "žrtvenog jarca" za neuspjehe u Libanu i djelomične rezultate u Iranu Visoki vojni zvaničnici kažu "Israel Hayomu" da je premijerova naredba o "snažnom odgovoru" Hezbollahu bila samo "dimna zavjesa" za ublažavanje unutrašnjeg pritiska

Visokopozicionirani izraelski vojni zvaničnici optužili su premijera Benjamina Netanyahua da traži "žrtvenog jarca" kojeg će okriviti za izraelske neuspjehe u Libanu i djelomične rezultate sukoba s Iranom, izvijestio je u nedjelju dnevni list "Israel Hayom".

Zvaničnici su rekli da je Netanyahuova tvrdnja da je naredio vojsci da "snažno odgovori" na napade Hezbollaha u Libanu bila samo politička predstava usmjerena na ublažavanje domaćeg pritiska, bez stvarne promjene vojnih direktiva.

U izvještaju se navodi da je Netanyahu kasno u subotu objavio da je naredio izraelskoj vojsci da "silom" napadne ciljeve Hezbollaha nakon ponovljenih kršenja primirja i napada iz Libana.

Međutim, visoki vojni zvaničnici rekli su da su udari koji su uslijedili bili rutinski i izvedeni po istim postojećim pravilima angažmana, ograničeni na južni Liban i bez ikakve stvarne eskalacije.

Netanyahuovu izjavu su opisali kao "dimnu zavjesu", naglašavajući da nije bilo promjena u vojnim naređenjima i da se vojne operacije nastavljaju potpuno kao i prije.

Zvaničnici su rekli da Netanyahu pokušava prikazati vojsku kao odgovornu za neuspjeh u ostvarivanju rezultata koje je obećao, dok je u stvarnosti vojska djelovala strogo prema uputama političkog rukovodstva.

Dodali su da izraelske operacije u Libanu ostaju efektivno ograničene smjernicama koje je postavio američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio primirje u Libanu, a kasnije ga produžio za još tri sedmice.

U izvještaju se navodi da raste frustracija unutar vojske i šireg sigurnosnog establišmenta zbog onoga što su zvaničnici opisali kao Netanyahuov pokušaj prebacivanja odgovornosti za razočaravajući ishod u Libanu i nepotpun ishod sukoba s Iranom.

Zvaničnici su upozorili da trenutni obrazac ograničenih vojnih akcija ostavlja izraelske snage izloženim daljnjim napadima i ne uspijeva priskrbiti sigurnost sjevernim zajednicama, dok Hezbollah nastavlja iskorištavati uvjete primirja i obrambeni stav izraelskih trupa.