Mediji: Masivna naftna mrlja uočena u blizini iranskog ostrva Kharg

Masivne naftne mrlje uočene su u blizini iranskog ostrva Kharg, glavnog terminala za izvoz nafte u toj zemlji, a satelitski snimci pokazuju sumnjiva curenja koja se šire po vodama Arapskog zaljeva, izvijestile su izraelske novine "Yedioth Ahronoth".

Navodi se da su snimci evropskih satelita Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2 i Sentinel-3 između 6. i 8. maja pokazali tragove onoga što je izgledalo kao curenje nafte zapadno i jugozapadno od ostrva.

Vizuelna poređenja između satelitskih snimaka snimljenih 18. aprila i novijih od 6. maja pokazala su sumnjiv materijal koji se širi po površini mora nekoliko kilometara.

Snimci su također pokazali svijetle površinske mrlje u skladu s poznatim karakteristikama izlijevanja nafte na moru na satelitskim snimcima.

Do ovih događaja došlo je usred pojačanih tenzija u i oko Hormuškog moreuza nakon nedavnih razmjena vatre u kojima su učestvovale iranske i američke snage, te rastuće zabrinutosti oko pomorske sigurnosti i snabdijevanja energijom u regiji.