Mediji: Komandanti izraelske vojske „frustrirani“ zbog prijetnje dronovima u Libanu Eksplozivni dronovi predstavljaju glavni izazov za izraelske snage u južnom Libanu

Izraelska vojska ušla je u rat u Libanu bez dovoljno alata za suprotstavljanje dronovima Hezbollaha, navode visoki vojni zvaničnici usred „frustracije“ među komandantima na terenu zbog neuspjeha u suzbijanju ovih projektila, izvijestili su lokalni mediji u utorak.

Izraelska vojska gotovo svakodnevno izvještava o povredama svojih vojnika zbog napada dronovima na položaje na kojima su njene snage raspoređene. Nedavno je objavljeno da je najmanje jedan vojnik poginuo u eksploziji drona u južnom Libanu.

„Ušli smo u rat u Libanu bez dovoljno alata za rješavanje prijetnje dronovima“, objavio je Vojni radio, citirajući neimenovane visoke vojne zvaničnike.

„Prijetnja eksplozivnih dronova predstavlja izazov za snage izraelske vojske u južnom Libanu usred serije svakodnevnih napada koje izvodi Hezbollah.“

Radio-difuzna kuća navodi da je pitanje napada dronovima od strane Hezbollaha „privuklo značajnu pažnju“ tokom diskusija na forumu više komande izraelske vojske u Ramat Davidu na sjeveru Izraela u ponedjeljak.

- Duboka frustracija



Izraelski mediji navode da su komandanti na terenu frustrirani zbog neuspjeha vojske da se suprotstavi rastućoj prijetnji dronova Hezbollaha.

„Komandant 282. artiljerijske brigade, koja trenutno učestvuje u ratu u Libanu, pukovnik (A), rekao je komandantima: Prijetnja dronovima predstavlja veliki operativni izazov s kojim se suočavamo i moramo razmisliti o tome kako se bolje organizovati da mu se suprotstavimo“, prenio je radio.

Prema navodima ovog medija, komandanti borbenih jedinica izraelske vojske koji su trenutno uključeni u rat u Libanu izrazili su „duboku frustraciju“ zbog prijetnje dronovima i ograničenih alata dostupnih za njihovo rješavanje.

„Ne može se mnogo toga učiniti. Instrukcije koje se daju snagama ograničene su na: Budite na oprezu, a ako uočite dron, pucajte u njega“, rekao je radio, citirajući izraelskog vojnika u južnom Libanu.

Stanica navodi da su neke jedinice izraelske vojske već počele razvijati nezavisne odgovore na prijetnju dronovima, kao što je postavljanje mreža iznad lokacija, kuća i prozora kako bi se dronovi zapleli u njih i ne bi pogodili svoje ciljeve.

„To je improvizovani odgovor. Počeli smo ga primjenjivati s nekim snagama, ali to je daleko od dovoljnog“, rekao je jedan izraelski oficir u južnom Libanu.

- Ponovljeni neuspjeh



Vojni radio navodi da ovo nije prvi put da se dronovi koriste, niti je to „prvi neuspjeh“ u suprotstavljanju njima.

„Izraelska vojska imala je dovoljno vremena da se pripremi za prijetnju dronovima, s obzirom na njihovu široku upotrebu u rusko-ukrajinskom ratu sredinom 2023. godine, kao i nakon napada 7. oktobra 2023., kada je Hamas dronovima-kamikazama onesposobio sisteme nadzora i vatrene položaje duž granice s Gazom.“

Stanica je također napomenula da je načelnik generalštaba Eyal Zamir prekorio komandanta zračnih snaga Tomera Bara prije otprilike šest mjeseci putem komandne depeše zbog neuspjeha zračnih snaga u rješavanju prijetnje dronovima.

Izraelska vojska izvodi smrtonosne udare širom Libana od prekograničnog napada Hezbollaha, ubivši više od 2.520 ljudi, ranivši preko 7.800 i raselivši više od 1,6 miliona od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima.

Desetodnevni prekid vatre proglašen je između Libana i Izraela 17. aprila, iako ga je Tel Aviv više puta prekršio.

U četvrtak je američki predsjednik Donald Trump rekao da su se Liban i Izrael složili da produže primirje za tri sedmice nakon druge runde razgovora između dvije strane u Washingtonu.

Grupa Hezbollah izvela je seriju napada dronovima ciljajući izraelske vojnike u južnom Libanu i sjevernom Izraelu, navodeći kao razlog ponovljena izraelska kršenja primirja.