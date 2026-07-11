Razmatra se moguće saopćenje o potpunom otvaranju „središnjeg plovnog puta“ u moreuzu

Mediji: Katarski zvaničnici u razgovorima s Iranom i Omanom o otvaranju Hormuškog moreuza Razmatra se moguće saopćenje o potpunom otvaranju „središnjeg plovnog puta“ u moreuzu

Katarski zvaničnici učestvuju u razgovorima između Irana i Omana u Muskatu o djelimičnom otvaranju strateški važnog Hormuškog moreuza, javio je u subotu Axios, pozivajući se na diplomatu upoznatog s pregovorima.

Strane navodno razmatraju mogućnost izdavanja saopćenja o potpunom otvaranju „središnjeg plovnog puta“ u moreuzu, koji se nalazi u međunarodnim vodama, za slobodan i nesmetan prolaz.

U petak je ABC News izvijestio da bi pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli biti nastavljeni nakon što su iranski zvaničnici privatno priznali da je pucanje na brodove u Hormuškom moreuzu bila „greška“.

Ranije ove sedmice, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Iranci izrazili želju za povratkom pregovorima sa SAD-om, ali je Iran to kasnije negirao. Trump je također rekao da je prekid vatre „završen“, čak i ako se razgovori nastave.

Sredinom juna Iran i SAD postigli su okvirni sporazum uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja vojnog sukoba i postizanja trajnog mirovnog rješenja.

Međutim, u protekla dva dana došlo je do razmjene napada usljed eskalacije nakon iranskih napada na tri komercijalna broda u Hormuškom moreuzu.

Teheran je u četvrtak izveo niz napada na američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu, kao odgovor na drugu uzastopnu noć američkih napada.