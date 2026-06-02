Mediji: Iran još uvijek pregledava konačni tekst mogućeg sporazuma sa SAD-om

Iran još uvijek pregledava konačni tekst mogućeg sporazuma sa SAD-om i još nije poslan odgovor, izvijestila je iranska poluzvanična novinska agencija Mehr, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom.

Iran nastoji postići "stvarne, opipljive" koristi, dodao je izvor, rekavši da je "historija američkog nepoštivanja sporazuma i historijsko nepovjerenje" navela Teheran da to pitanje posmatra "vrlo strogo".

Tenzije na Bliskom istoku su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Međutim, napori za pronalaženje rješenja su se nastavili od tada.

Jedan od iranskih uslova za trajni prekid rata je prekid borbi na svim frontovima, uključujući i Liban, gdje se posljednji izraelski napad nastavlja od početka marta.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je zatražio od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da povuče svoje trupe iz Bejruta.