Prema mogućem sporazumu, brodovi koji ulaze u Zaljev prolazili bi kanalom pod kontrolom Irana, dok bi izlazni saobraćaj koristio kanal blizu Omana, piše The New York Times

Mediji: Iran i Oman blizu dogovora o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza Prema mogućem sporazumu, brodovi koji ulaze u Zaljev prolazili bi kanalom pod kontrolom Irana, dok bi izlazni saobraćaj koristio kanal blizu Omana, piše The New York Times

Iran i Oman su blizu postizanja sporazuma o obnovi komercijalnog pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, objavio je u ponedjeljak list The New York Times, pozivajući se na iranske i američke zvaničnike.

Prema mogućem dogovoru, navodi se u izvještaju, brodovi koji ulaze u Zaljev kretali bi se plovnim putem pod kontrolom Irana i blizu njegove obale, dok bi brodovi koji izlaze koristili kanal u blizini Omana.

Iranski zvaničnici rekli su za The New York Times da se neće naplaćivati putarine, ali su naveli da sporazum uključuje „naknadu za usluge“ kako bi se pokrili ekološki utjecaji, sigurnost teretnih brodova i tankera, kao i troškovi osoblja. Dodali su da bi se prihodi dijelili ravnopravno između Irana i Omana.

Jedan američki zvaničnik izjavio je da iranska verzija „nije tačna“, navodeći da eventualne „privremene“ rute kroz moreuz ne bi zahtijevale odobrenje Irana niti bi uključivale naplatu.

Prema izvještaju, neki visoki zvaničnici Pentagona skeptični su prema predloženom aranžmanu, izražavajući zabrinutost da bi on mogao predstavljati ustupak Iranu.

The New York Times također je izvijestio da su pojedini iranski zvaničnici doveli u pitanje da li bi sporazum funkcionisao kako je zamišljeno i spriječio novi krug američkih napada.