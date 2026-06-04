Mediji: Imigrantska ustanova u Louisiani zlostavljala zatvorenike, kažu istražitelji Policajci su navodno prekršili savezne standarde upotrebe sile u popravnom centru Winn

U ranije neobjavljenom izvještaju Ministarstva za unutrašnju sigurnost detaljno se navode višestruke tvrdnje o maltretiranju u popravnom centru Winn, pritvorskom objektu za imigraciju i carinu (ICE) u američkoj državi Louisiana.

Prema "The New York Timesu", istražitelji su otkrili da su policajci prekršili savezne standarde upotrebe sile, uključujući jedan incident u kojem je policajac stavio pritvorenika u držač za gušenje tokom tuče i drugi u kojem je policajac olovkom probio palac pritvorenika.

U izvještaju se takođe navode nehigijenski uslovi, neadekvatna medicinska dokumentacija, ograničen pristup pravnim resursima i propust ustanove da pruži potpune video dokaze o nekim nasilnim incidentima.

Nalazi su došli nakon što je broj pritvorenika ICE-ja narastao za vrijeme suzbijanja imigracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Izvještaj, zasnovan na iznenadnoj inspekciji u martu 2025, dio je šire revizije oko 200 pritvorskih centara ICE-ja.

U izvještaju se također navodi da je ICE obezbijedio “popravnu obuku” za službenike o legalnoj upotrebi sile i da je pristao na druga poboljšanja.

Lauren Bis, glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti, opisala je izvještaj kao otkrivanje "manjih prekršaja".

“ICE radi na rješavanju svih ovih pitanja, uključujući dodavanje dodatne obuke osoblju ustanove”, rekao je Bis u izjavi. “ICE ima više standarde pritvora od većine američkih zatvora u kojima se drže američki državljani.”