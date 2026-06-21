Mediji: Britanski Starmer bi mogao objaviti plan za ostavku uslijed promjene raspoloženja u vladi

Şeyma Erkul Dayanç
21. juni 2026.•Ažuriranje: 21. juni 2026.
Britanski premijer Keir Starmer mogao bi već u ponedjeljak predstaviti vremenski plan za odlazak s funkcije, dok se, prema navodima, mijenja političko raspoloženje unutar vlade, objavio je u nedjelju BBC.
Starmer je više puta izjavio da neće dobrovoljno napustiti funkciju i da će se suočiti sa svakim izazovom unutar stranke, ali izvještaji sugeriraju da se politička atmosfera u vladi promijenila u posljednjih 48 sati.
Prema izvještaju, nekoliko izvora iz vlade sada smatra da bi premijer mogao već u ponedjeljak objaviti plan za ostavku.
Britanski ministar za biznis Peter Kyle rekao je za BBC da će Starmer djelovati u „najboljem interesu zemlje”.
Dodao je da premijer razmatra izazove s kojima se suočava i političku realnost, navodi britanski emiter.
BBC navodi da pritisak na Starmera raste već duže vrijeme.