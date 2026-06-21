Britanski premijer mogao bi iznijeti vremenski okvir za povlačenje već u ponedjeljak

Mediji: Britanski Starmer bi mogao objaviti plan za ostavku uslijed promjene raspoloženja u vladi Britanski premijer mogao bi iznijeti vremenski okvir za povlačenje već u ponedjeljak

Britanski premijer Keir Starmer mogao bi već u ponedjeljak predstaviti vremenski plan za odlazak s funkcije, dok se, prema navodima, mijenja političko raspoloženje unutar vlade, objavio je u nedjelju BBC.

Starmer je više puta izjavio da neće dobrovoljno napustiti funkciju i da će se suočiti sa svakim izazovom unutar stranke, ali izvještaji sugeriraju da se politička atmosfera u vladi promijenila u posljednjih 48 sati.

Prema izvještaju, nekoliko izvora iz vlade sada smatra da bi premijer mogao već u ponedjeljak objaviti plan za ostavku.

Britanski ministar za biznis Peter Kyle rekao je za BBC da će Starmer djelovati u „najboljem interesu zemlje”.

Dodao je da premijer razmatra izazove s kojima se suočava i političku realnost, navodi britanski emiter.

BBC navodi da pritisak na Starmera raste već duže vrijeme.