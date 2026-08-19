Bivši prvak Igara Commonwealtha Leon Baptiste služi osmomjesečnu kaznu nakon što mu je kazna smanjena u žalbenom postupku

Mediji: Britanski atletski trener zatvoren u Maroku zbog seksualnog napada na maloljetnika Bivši prvak Igara Commonwealtha Leon Baptiste služi osmomjesečnu kaznu nakon što mu je kazna smanjena u žalbenom postupku

Britanski atletski trener i bivši prvak Igara Commonwealtha Leon Baptiste služi osmomjesečnu zatvorsku kaznu u Maroku nakon što je osuđen za seksualni napad na maloljetnika, navode marokanske vlasti i sudski dokumenti.

Baptiste (41) uhapšen je u Marrakechu u maju i nalazi se u zatvoru Al-Oudaya, rekao je izvor iz marokanskog Ministarstva pravde za BBC Sport.

Prvobitno je osuđen na 10 mjeseci zatvora, ali mu je kazna u žalbenom postupku smanjena na osam mjeseci, rekao je izvor.

Ministarstvo je odbacilo navode da je Baptiste nestao, ističući da je poznato gdje se nalazi i da je dobrog zdravstvenog stanja.

Marokansko Tužilaštvo također je potvrdilo da se jedan britanski državljanin nalazi u pritvoru u Marrakechu nakon presude u krivičnom postupku, ali nije iznijelo dodatne detalje.

Prema marokanskom zakonu, maloljetnikom se smatra osoba mlađa od 18 godina.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da pruža pomoć Baptisteu.

„Pružamo podršku britanskom državljaninu koji je pritvoren u Maroku i u kontaktu smo s vlastima“, rekao je glasnogovornik.

Baptiste je osvojio zlatnu medalju u trci na 200 metara na Igrama Commonwealtha 2010. godine, a kasnije je trenirao nekoliko istaknutih britanskih sprintera. Radio je i kao konsultant za sprint u okviru britanskog atletskog saveza UK Athletics.

Prije više od tri mjeseca prestao je dolaziti na treninge dok je radio s atletičarima koji su se pripremali za ovogodišnje Igre Commonwealtha i Evropsko prvenstvo.

U maju je atletičarima rekao da će neko vrijeme biti odsutan, ne navodeći detalje. U e-mailu poslanom u njegovo ime u utorak objavljeno je da podnosi ostavku iz neutvrđenih zdravstvenih razloga.

Njegovo odsustvo utjecalo je na atletičare, među kojima su osvajač bronzane olimpijske medalje Charlie Dobson i osvajač srebrne paraolimpijske medalje Zac Shaw, dok su Adam Gemili i Martyn Rooney naknadno pružili dodatnu podršku.