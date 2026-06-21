Istražitelji navode da je Tesla Model 3 napustio kolovoz i udario u kuću, usmrtivši ženu koja se nalazila unutra

Mediji: Žena poginula nakon što je vozilo Tesla u režimu samostalne vožnje udarilo u kuću u Teksasu Istražitelji navode da je Tesla Model 3 napustio kolovoz i udario u kuću, usmrtivši ženu koja se nalazila unutra

Žena je poginula nakon što je vozilo Tesla, navodno u režimu samostalne vožnje, udarilo u kuću u američkoj saveznoj državi Teksas, javili su lokalni mediji pozivajući se na istražitelje.

Incident se dogodio oko 20 sati po lokalnom vremenu u petak (01:00 GMT u subotu) u gradu Katy, kada je Tesla Model 3, kojim je upravljao Michael Butler, navodno napustio svoju traku, sletio s ceste i udario u stambeni objekat, prenosi ABC News pozivajući se na vlasti.

Prema navodima Ureda šerifa okruga Harris, Butler je u trenutku nesreće upravljao vozilom „uz pomoć sistema za automatizovanu vožnju“.

„Butlerov Tesla je velikom brzinom probio zid od cigle i udario M. Avilu koja se nalazila unutar kuće“, saopćeno je iz šerifovog ureda.

Avila je helikopterom prebačena u bolnicu, ali je kasnije proglašena mrtvom, naveli su istražitelji.

Vlasti su saopćile da je Butler povrijeđen u nesreći, ali da nije pokazivao znakove alkoholiziranosti te da sarađuje s istražiteljima.

Istraga je i dalje u toku, a do subote poslijepodne nije podignuta nijedna optužnica, dodaje se u izvještaju.