Medicinari: Sedam poginulih, 22 povrijeđeno u napadu dronom RSF-a na sudanski Kordofan Mreža sudanskih ljekara optužuje paravojne snage za brzu podršku (RSF) za ciljanje stambenih područja, poziva na međunarodni pritisak za zaštitu civila

Sedam osoba je ubijeno, a 22 povrijeđeno u napadu dronom koji su izvele paravojne snage za brzu podršku (RSF) na grad El Obeid u Sjevernom Kordofanu, saopćila je u subotu Mreža sudanskih ljekara, javlja Anadolu.

Mreža je navela da je napad uključivao "samoubilačke dronove" koji su pogodili stambena područja u sudanskom Sjevernom Kordofanu, uzrokujući žrtve među civilima.

Grupa je osudila "namjerno ciljanje gusto naseljenih naselja", rekavši da je cilj napada bio izazvati "najveći mogući broj civilnih žrtava, a ne postići vojne ciljeve".

Incident je opisan kao "teško kršenje" međunarodnog humanitarnog prava i normi, upozoravajući da takvi napadi odražavaju nepoštovanje života civila usred pogoršanja humanitarnih i zdravstvenih uslova u zemlji.

Mreža je smatrala rukovodstvo RSF-a u potpunosti odgovornim za napad i pozvala međunarodnu zajednicu i humanitarne organizacije da izvrše pritisak na grupu da zaustavi takve akcije i zaštiti civile.

Također je pozvala nadležne vlasti da podrže zdravstvene ustanove u El Obeidu medicinskim potrepštinama i osobljem kako bi se nosile s rastućim brojem žrtava.

Nije bilo komentara od Snaga za brzu podršku.

Sudan je od aprila 2023. godine pogođen sukobom između vojske i RSF-a zbog neslaganja oko integracije u vojsku, rata u kojem su ubijene desetine hiljada ljudi, raseljeno oko 13 miliona ljudi i dijelovi zemlje gurnuti u glad, u jednoj od najgorih humanitarnih kriza na svijetu.