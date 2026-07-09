Međunarodni mediji istaknuli stratešku ulogu Turske na samitu NATO-a u Ankari Mediji širom svijeta prikazuju Tursku kao ključnu silu NATO-a, navodeći njenu odbrambenu industriju, strateški položaj i diplomatsku ulogu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana

Međunarodni mediji u četvrtak su izvještavali o 36. samitu šefova država i vlada NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari, ističući rastući strateški značaj Turske, širenje odbrambene industrije i diplomatsku ulogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u promjenjivom sigurnosnom okruženju.

"New York Times" navodi da su ratovi u Ukrajini i Iranu, zajedno s povratkom američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću u januaru 2025., povećali vrijednost Turske među njenim saveznicima u NATO-u.

List navodi da se Turska smatra kritičnom za budućnost Alijanse zbog rastuće odbrambene industrije i vojske, druge po veličini u NATO-u nakon SAD-a. Također je objavljeno da je Trump eksplicitno rekao da je pristao da prisustvuje samitu jer mu je Erdogan bio domaćin.

"Politico" je rekao da je na kraju samita NATO-a "jedan jasan pobjednik", opisujući Erdogana kao efikasnog pregovarača i lidera u domaćoj odbrambenoj industriji.

Internet izdanje također navodi da su lideri hvalili Erdoganovu sposobnost da održi Trumpa uključenim u razgovore o budućnosti NATO-a, dok je Trump rekao da su odnosi s Turskom "vjerovatno bolji nego ikad".

Defence24, fokusiran na odbranu, kaže da Evropa ne može izgraditi kredibilnu sigurnosnu arhitekturu bez Türkiye.

U njemu se navodi da je druga najveća vojska Turske u NATO-u i rastuća odbrambena industrija čine nezamjenjivom, dodajući da je samit u Ankari pružio strateški prikaz kapaciteta proizvodnje odbrane u zemlji.

- Njemački mediji se fokusiraju na rastući utjecaj Turske

U svom izvještavanju o samitu u Ankari, njemački dnevnik "Die Welt" je pitao: "Da li je Turska novi faktor moći?" i prenio Trumpove primjedbe da je prisustvovao događaju zbog Erdogana.

Također se navodi da je Erdogan bio među rijetkim liderima s kojima je Trump godinama održavao jaku ličnu vezu.

"Süddeutsche Zeitung" je opisao sastanak u Ankari kao kritičan samit za NATO i rekao da su evropske zemlje nastojale da pokažu snagu Alijanse predstavljanjem novih investicija u odbranu.

"Tagesschau" je rekao da je Erdogan stekao prestiž i prije početka samita, izvještavajući da Trump želi doći u Ankaru i opisujući Tursku kao nezamjenjivu regionalnu silu koja se može pohvaliti drugom po veličini vojskom NATO-a.

"Wirtschaftswoche" je izvijestila da je Erdogan u toploj atmosferi priredio Trumpu veličanstven doček i rekao da je Trump prisustvovao samitu NATO-a u Turskoj isključivo zbog Erdogana.

- Grčki mediji ističu primjedbe na borbene avione F-35

Grčki mediji fokusirali su se na Trumpove izjave koje su signalizirale podršku prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj i ukidanju sankcija prema Zakonu o borbi protiv američkih protivnika kroz sankcije SAD-a (CAATSA).

News web stranica in.gr navodi da se strateški značaj Turske značajno povećao i da se više ne može zanemariti. Također je opisao Trumpov prijem od strane Erdogana u Ankari kao impresivan i istaknuo Trumpove pohvale turskom predsjedniku.

U izvještaju se tvrdi da je Turska dobila bitku za prve utiske, ali da još uvijek traži čvrst raspored za dobijanje F-35, koje je platila prije nekoliko godina.

Kathimerini je pod naslovom "Pohvale i obećanja za F-35" istaknuo Trumpove komentare o avionu i sankcijama CAATSA-e, rekavši da je hvalio Tursku i Erdogana i opisao Tursku kao vjernijeg prijatelja od drugih zemalja.

SKAI TV je rekla da je Erdogan izašao kao najveći pobjednik samita NATO-a, tvrdeći da je iskoristio skup da ojača međunarodni ugled Turske i oživi pitanje F-35.

- Italijanski mediji ističu Trampove pohvale Erdoganu

Italijanski mediji su takođe istakli Trampove izjave tokom sastanka sa Erdoganom u Ankari.

"La Repubblica" je izvijestila da je Trump rekao da je došao "zbog Erdogana", istovremeno izražavajući razočaranje evropskim saveznicima.

"Corriere della Sera" je rekao da je Tramp „uzdrmao samit NATO-a svojim riječima”, navodeći da je upoznao svog „prijatelja Erdogana” dok je kritikovao Berlin, Pariz i London.

U zasebnom izvještaju, list je naveo da je grčki premijer Kyriakos Micotakis dočekan sa otomanskom vojskom Mehter Marchom, sugerirajući da je malo vjerovatno da je izbor bio slučajan.

"La Stampa" je saopštila da je Tramp Erdogana nazvao "važnim prijateljem" i "važnim liderom" tokom javnih događaja i preneo njegove primedbe da ne bi prisustvovao samitu bez Erdogana, kao i obećanje o prodaji F-35 Turskoj.

"Il Messaggero" je također objavio da se Trump na početku samita obavezao da će podržati prodaju F-35 Turskoj.

- Švicarski i austrijski mediji ističu stratešku vrijednost Turske

Švicarski javni emiter SRF naslovio je svoj izvještaj "Odlučujući sastanak NATO-a: restrukturiranje ili dezintegracija?". Rečeno je da je Erdogan iskoristio samit da demonstrira snagu Turske, ističući da zemlja ima drugu najveću vojsku u NATO-u, brzorastuću odbrambenu industriju i kontroliše strateške rute od Mediterana do Crnog mora.

U izvještaju se također navodi da je Turska jedna od rijetkih zemalja koje mogu posredovati između Rusije i Ukrajine.

Austrijski javni emiter ORF izvještavao je o samitu pod naslovom "Kritike, prijetnje i poslastica za Ankaru", navodeći da je jedan od glavnih događaja za Tursku bila poruka Washingtona da će preispitati prodaju F-35.

ORF je također izvijestio da su Trumpovi komentari o ukidanju sankcija u Ankari viđeni kao značajna korist i istakao veliku ceremoniju dočeka američkog predsjednika.

Digitalna platforma Austrijske privredne komore LOOKAUT saopštila je da su strateška lokacija Turske, druga najveća vojska NATO-a i rastuća odbrambena industrija povećali njen značaj za evropsku sigurnost.

"Kurier" je rekao da je Erdogan pokazao koliko je Evropi potrebna Turska, opisujući ga kao samouvjerenog domaćina, dok su evropski lideri djelovali kao oprezni gosti. Novine su dodale da su nedavni događaji na Bliskom istoku još jednom podcrtali geopolitički značaj Turske.

- Balkanski mediji ističu odbranu i diplomatiju

Bosanskohercegovački "Dnevni avaz" piše kako je na samitu NATO-a u Ankari posebnu pažnju privukao susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, spominjući izvještaje o Trumpovoj spremnosti da omogući povratak Turske u program borbenih aviona F-35.



Hrvatski novinski portal Index istakao je Erdoganov poziv za ukidanje ograničenja u odbrambenoj industriji među saveznicima NATO-a.

Slovenački javni emiter RTV SLO opisao je samit u Ankari kao priliku za Tursku da pokaže jačanje odbrambene industrije.