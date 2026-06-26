Federacija traži gotovo 62 miliona dolara za pomoć 300.000 ljudi nakon potresa u kojem je poginulo najmanje 235 osoba

Međunarodni Crveni križ pokrenuo hitni apel nakon zemljotresa u Venecueli Federacija traži gotovo 62 miliona dolara za pomoć 300.000 ljudi nakon potresa u kojem je poginulo najmanje 235 osoba

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) u petak je pokrenula hitni apel za podršku humanitarnim operacijama u Venecueli nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila dijelove zemlje.

Apel ima za cilj prikupiti 50 miliona švicarskih franaka (oko 61,8 miliona dolara) za pomoć 300.000 ljudi, pri čemu su prve aktivnosti usmjerene na najteže pogođena područja La Guaira i šire područje Caracasa.

Prema venecuelanskim vlastima, najmanje 235 osoba je poginulo, a 4.300 je povrijeđeno nakon zemljotresa koji su pogodili zemlju u srijedu.

"Ovi zemljotresi su bili razorni za ljude u Venecueli", izjavio je generalni sekretar IFRC-a Jagan Chapagain.

"Desetine hiljada života zauvijek su promijenjene", dodao je.

Crveni križ Venecuele od trenutka potresa provodi operacije potrage i spašavanja, pružanje prve pomoći, psihološku podršku, usluge spajanja porodica i procjenu štete, uprkos tome što su i mnogi volonteri pogođeni katastrofom.

"Timovi IFRC-a i Venecuelanskog Crvenog križa reagovali su odmah. Vrijednost lokalnih timova koji su stalno prisutni na terenu sada je jasno vidljiva", rekao je Chapagain.

"Ali katastrofa ovog razmjera ne može počivati samo na lokalnim leđima", dodao je, pozvavši međunarodnu zajednicu da podrži apel.

Federacija je saopćila da je u petak poslala prvu pošiljku humanitarne pomoći, uključujući 17 tona pomoći poput kuhinjskih setova, higijenskih paketa i mreža protiv komaraca, iz logističkog centra u Panami prema Venecueli.

Također je izdvojila dva miliona švicarskih franaka iz svog Fonda za hitne intervencije odmah nakon katastrofe.

Sjedište Venecuelanskog Crvenog križa pretrpjelo je teška oštećenja u zemljotresima, a dio volontera ostao je bez svojih domova. Njegove bolnice, klinike i službe hitne pomoći i dalje pomažu preopterećeni zdravstveni sistem zemlje.

Sredstva prikupljena kroz novi apel bit će korištena za hitni smještaj, zdravstvenu zaštitu, terenske bolnice, mentalnu i psihosocijalnu podršku, vodu i sanitarne usluge, humanitarnu pomoć, novčanu pomoć te usluge spajanja porodica.

Federacija je također navela da su društva Crvenog križa u deset latinoameričkih zemalja aktivirala službe za pomoć porodicama razdvojenim u katastrofi, s obzirom na široke poremećaje u komunikacijama.