Međunarodni aerodrom Kuvajt pogođen iranskim dronovima, ima povrijeđenih i štete

Međunarodni aerodrom Kuvajt pogođen je u srijedu iranskim bespilotnim letjelicama, što je izazvalo štetu i povrede, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane, što je navelo vlasti da obustave i preusmjere letove „do daljnjeg“, prenosi Anadolu.

„Neprijateljski“ dronovi pogodili su glavni putnički terminal aerodroma (T1), što je rezultiralo „značajnom“ štetom na zgradi i povređivanjem većeg broja ljudi, kojima je pružena medicinska pomoć, naveo je u saopštenju portparol Ministarstva odbrane Saud Abdulaziz Al-Otaibi.

Dodao je da Oružane snage Kuvajta „prate situaciju u koordinaciji s nadležnim organima i ostaju u stanju pune pripravnosti kako bi odgovorile na bilo kakav razvoj događaja“.

Odvojeno, Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo najavila je aktiviranje plana za vanredne situacije na aerodromu nakon ovog incidenta.

Rano u srijedu, Korpus čuvara islamske revolucije Irana (IRGC) saopštio je da su napadi na američke baze u Kuvajtu pokrenuti nakon američkog udara na otok Qeshm u južnom Iranu.