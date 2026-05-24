Međunarodni aerodrom Kirkuk prvi put pokrenuo noćne operacije

Noćne operacije počele su na Međunarodnom aerodromu Kirkuk u Iraku po prvi put u subotu, otprilike četiri godine nakon što je objekat prvobitno otvoren.

Herdi Samed, portparol Aerodroma Kirkuk, potvrdio je da su noćni letovi zvanično počeli na tom aerodromu.

Prema riječima Sameda, uvođenje noćnih letova dio je tekućih inicijativa usmjerenih na unapređenje kvaliteta usluga i ukupnih performansi aerodroma.

Prema novom rasporedu, aerodrom će imati tri noćna leta sedmično na liniji između Kirkuka i Istanbula.

Zvaničnik aerodroma naveo je da je prvi noćni let realizovan na ruti Kirkuk-Istanbul, dodajući da je ovaj korak uspješno povećao ukupan obim letova na aerodromu.

Samed je rekao da uprava ima za cilj povećati učestalost dnevnih letova i putnicima pružiti fleksibilnije opcije rasporeda tokom dana i noći.

Aerodrom Kirkuk zvanično je otvoren 16. oktobra 2022. godine tokom ceremonije kojoj je prisustvovao Nasser Hussein, koji je u to vrijeme obavljao funkciju iračkog ministra saobraćaja.

Prvi međunarodni letovi za Tursku pokrenuti su kasnije istog mjeseca.