Ceremonija održana u obnovljenoj sali za vjenčanja imala je za cilj oživjeti društveni život i pružiti nadu mladim parovima pogođenim ratom, raseljavanjem i ekonomskom krizom

Masovno vjenčanje u razorenom izbjegličkom kampu: U Gazi se vjenčalo 150 palestinskih parova Ceremonija održana u obnovljenoj sali za vjenčanja imala je za cilj oživjeti društveni život i pružiti nadu mladim parovima pogođenim ratom, raseljavanjem i ekonomskom krizom

Ukupno 150 palestinskih parova stupilo je u brak na masovnoj ceremoniji vjenčanja održanoj 28. juna u obnovljenoj sali za vjenčanja u izbjegličkom kampu Jabalia na sjeveru Pojasa Gaze, području koje je pretrpjelo velika razaranja u izraelskim napadima.

Događaj je organizovalo Udruženje Gavs s ciljem oživljavanja društvenog života u sjeni rata i pružanja podrške mladim parovima koji se suočavaju s raseljavanjem, razaranjem i teškim ekonomskim prilikama.

Ceremonija, održana pod sloganom koji ističe da se snovi uzdižu iz ruševina, okupila je stotine Palestinaca u Gazi, gdje su zvukove svadbenih slavlja već više od dvije i po godine uglavnom zamijenile eksplozije bombardovanja.

Tokom svečanosti čulo se tradicionalno žensko naricanje od radosti, izvođene su palestinske narodne pjesme i folklorni plesovi, pretvarajući područje okruženo ruševinama u simbol nade i solidarnosti uprkos razaranju.

Jedan od mladoženja, Yahya Abu Kumsan, izjavio je da događaj predstavlja mnogo više od društvene proslave, istakavši da Palestinci u Gazi žele pokazati svijetu svoju privrženost životu uprkos bombardovanju, razaranju i gubitku najbližih.

Kazao je da je tokom rata izgubio brojne rođake i više od 200 članova svoje šire porodice te da je cilj ceremonije bio unijeti makar malo radosti u domove ispunjene tugom.

Ugledni stanovnik Jabalie Mukhtar Nimr al-Mukusi rekao je da održavanje tradicionalnog vjenčanja među ruševinama odražava odlučnost Palestinaca da ostanu na svojoj zemlji i nastave živjeti uprkos razaranjima izazvanim ratom.

Dodao je da prisustvo stotina ljudi ovoj proslavi ima značenje koje nadilazi običnu svadbu i simbolizira volju za očuvanjem života suočenog s razaranjem.

Umm Muaz Abu Shadi, majka jednog od mladoženja, kazala je da je ceremonija omogućila porodicama u Gazi da ponovo osjete radost koja im je dugo bila uskraćena.

Jedan od organizatora, Tamer Abu Ulbeh, rekao je da je masovno vjenčanje okupilo 150 parova iz sjevernog dijela Gaze, jednog od područja koja su najteže pogođena ratom.

Prema njegovim riječima, mnogi od mladih parova izgubili su domove, bili su raseljeni te su prošli kroz bombardovanja i glad, zbog čega je cilj događaja bio vratiti nadu i radost među ruševine.

Abu Ulbeh je naveo da je svaki bračni par dobio finansijsku pomoć kako bi im se olakšao početak zajedničkog života i ublažio ekonomski teret.

Masovno vjenčanje poslalo je poruku nade stanovnicima Pojasa Gaze, gdje humanitarna situacija i dalje ostaje izuzetno teška, obnova napreduje sporo, a pristup osnovnim životnim potrebama i dalje je ozbiljno ograničen uprkos sporazumu o prekidu vatre.