Marwan Barghouti i sin palestinskog predsjednika izabrani u vrh Fataha U Centralni komitet Fataha izabrano 18 članova tokom 8. Kongresa te palestinske grupe

Zatvoreni palestinski lider Marwan Barghouti i sin predsjednika Mahmouda Abbasa osigurali su mjesta u rukovodećem tijelu Fataha, dok je ta organizacija u ponedjeljak završila svoj trodnevni kongres.

Pozivajući se na preliminarne zvanične rezultate, Fatah je u saopćenju naveo da je 18 članova izabrano u Centralni komitet, pri čemu je Barghouti osvojio najveći broj glasova. Barghouti je u izraelskom pritvoru od 2002. godine.

Yasser Abbas, sin palestinskog predsjednika, također je izabran u komitet, zajedno s šefom Palestinske obavještajne službe Majedom Farajem, predsjednikom Palestinskog fudbalskog saveza Jibrilom Rajoubom, potpredsjednikom Husseinom al-Sheikhom i Zakarijom Zubeidijem, bivšim komandantom Brigada šehida Al-Akse.

Saopćenje je uslijedilo nakon što je Fatah završio svoj osmi kongres u Ramallahu na Zapadnoj obali.

U završnoj izjavi, grupa je optužila Izrael da nastavlja nametati egzistencijalne izazove Palestincima usljed tekuće blokade Pojasa Gaze i eskalacije napada na okupiranoj Zapadnoj obali i Istočnom Jerusalemu.

"Fatah će nastaviti borbu svim političkim i narodnim sredstvima kako bi okončao okupaciju i uspostavio potpuno suverenu nezavisnu palestinsku državu", navodi se.

U saopćenju se ističe da je Palestinska oslobodilačka organizacija jedini legitimni predstavnik palestinskog naroda, te da svaki put ka nacionalnom jedinstvu mora biti unutar njenog okvira i zasnovan na poštivanju njenih odluka.

"Jerusalem je vječna prijestolnica Države Palestine", naveo je Fatah, obećavajući nastavak suprotstavljanja pokušajima judaizacije grada i izmjene njegovog vjerskog i historijskog karaktera.

U saopćenju su opisali enklavu kao kolijevku revolucije, ističući da nema države bez Gaze i nema države u Gazi. Pozivali su na okončanje izraelskog rata, ukidanje blokade, ulazak pomoći i ubrzanje obnove.

Naglašava se da svi budući aranžmani u Gazi moraju biti isključivo u okviru palestinske vlade.

Fatah je pozvao arapske zemlje da preuzmu svoje odgovornosti i ispune finansijske i političke obaveze prema palestinskom pitanju te potvrdio posvećenost unutrašnjim reformama i jačanju principa dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti.

Fatah je svoj prvi kongres održao u Damasku 1967. godine, drugi u Zabadaniu 1968, treći 1971. i četvrti 1980. u Damasku te peti 1988. u Tunisu.

Osmi kongres bio je treći održan unutar Palestine, nakon prethodnih u Betlehemu 2009. i Ramallahu 2016. године.