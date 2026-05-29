Marta Kos: Mađarska ključni partner, EU ubrzava put Zapadnog Balkana ka članstvu

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos istakla je u Briselu da Mađarska ostaje ključni partner u politici proširenja EU zasnovanoj na zaslugama, uz zajedničku poruku da Evropska unija želi ubrzati napredak zemalja Zapadnog Balkana na njihovom putu ka članstvu, javlja Anadolu.

Kos je navela da je imala sastanak s novom mađarskom ministricom vanjskih poslova Anitom Orban, kojem je prisustvovala u Briselu.

"Zadovoljstvo mi je jutros upoznati novu mađarsku ministricu vanjskih poslova Anitu Orban", napisala je Kos na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Mađarska je ključni partner politike proširenja EU zasnovane na zaslugama. Dogovorili smo se da blisko sarađujemo kako bismo napredovali sa zemljama kandidatima na toj osnovi", navela je Kos.

Kos je dodala da je, uoči samita o Zapadnom Balkanu sljedeće sedmice, potvrđena zajednička ambicija da se podrže sve zemlje regiona u njihovom evropskom putu.

"Ponovili smo našu ambiciju da podržimo sve zemlje Zapadnog Balkana u napretku na njihovom putu ka EU", zaključila je Kos.