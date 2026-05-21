Raşa Evrensel
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Jedanaest osoba poginulo je nakon što se tokom noći urušila petospratna stambena zgrada u sjevernom marokanskom gradu Fesu, javio je u četvrtak državni emiter Channel 2.
Marokanski informativni portal "Al-Amq" naveo je da je u urušavanju zgrade u naselju Jnan Jroudi, u distriktu Ain Naqbi, povrijeđeno još šest osoba.
Dodaje se da su spasilačke operacije nastavljene nakon iznenadnog urušavanja, koje je izazvalo paniku među stanovnicima susjednih zgrada.
Portal Al-Amq navodi da su povrijeđeni prevezeni u bolnice te da je njihovo stanje stabilno.
Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće, navodi se.
Zvanične informacije o uzroku urušavanja nisu odmah bile dostupne, niti su se nadležni zvaničnici oglasili povodom incidenta.
Marokansko Ministarstvo urbanizma i stanovanja saopćilo je u februaru 2022. godine da je potrebno razviti proaktivnu, participativnu i razvojnu strategiju intervencije do 2030. godine kako bi se riješili problemi povezani sa zgradama kojima prijeti urušavanje.