Maroko: Najmanje 11 osoba poginulo u urušavanju zgrade u Fesu Vlasti pokrenule istragu o uzroku nesreće

Jedanaest osoba poginulo je nakon što se tokom noći urušila petospratna stambena zgrada u sjevernom marokanskom gradu Fesu, javio je u četvrtak državni emiter Channel 2.

Marokanski informativni portal "Al-Amq" naveo je da je u urušavanju zgrade u naselju Jnan Jroudi, u distriktu Ain Naqbi, povrijeđeno još šest osoba.

Dodaje se da su spasilačke operacije nastavljene nakon iznenadnog urušavanja, koje je izazvalo paniku među stanovnicima susjednih zgrada.

Portal Al-Amq navodi da su povrijeđeni prevezeni u bolnice te da je njihovo stanje stabilno.

Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće, navodi se.

Zvanične informacije o uzroku urušavanja nisu odmah bile dostupne, niti su se nadležni zvaničnici oglasili povodom incidenta.

Marokansko Ministarstvo urbanizma i stanovanja saopćilo je u februaru 2022. godine da je potrebno razviti proaktivnu, participativnu i razvojnu strategiju intervencije do 2030. godine kako bi se riješili problemi povezani sa zgradama kojima prijeti urušavanje.