Marokanski fudbaler Achraf Hakimi ide na suđenje zbog optužbe za navodno silovanje

Şeyma Erkul Dayanç
19. juni 2026.•Ažuriranje: 19. juni 2026.
Sud apelacionog suda u Versaillesu potvrdio je u petak da će marokanski reprezentativni kapiten Achraf Hakimi ići na suđenje zbog optužbe za navodno silovanje, prenosi "Ouest-France".
Hakimi, koji je također defanzivac Paris Saint-Germaina (PSG), pojavit će se pred krivičnim sudom u Hauts-de-Seineu zbog optužbi da je silovao ženu u februaru 2023. godine.
Hakimi, koji trenutno nastupa na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, dosljedno negira optužbe, nazivajući ih lažnim.
"Konačno, moći ću govoriti", rekao je Hakimi na društvenoj mreži X američke kompanije društvenih medija nakon odluke suda, dodajući da se raduje suđenju.
Datum početka postupka još uvijek nije određen.