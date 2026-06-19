Optužbe za silovanje datiraju iz 2023. godine, potvrdio je sud

Marokanski fudbaler Achraf Hakimi ide na suđenje zbog optužbe za navodno silovanje Optužbe za silovanje datiraju iz 2023. godine, potvrdio je sud

Sud apelacionog suda u Versaillesu potvrdio je u petak da će marokanski reprezentativni kapiten Achraf Hakimi ići na suđenje zbog optužbe za navodno silovanje, prenosi "Ouest-France".

Hakimi, koji je također defanzivac Paris Saint-Germaina (PSG), pojavit će se pred krivičnim sudom u Hauts-de-Seineu zbog optužbi da je silovao ženu u februaru 2023. godine.

Hakimi, koji trenutno nastupa na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, dosljedno negira optužbe, nazivajući ih lažnim.

"Konačno, moći ću govoriti", rekao je Hakimi na društvenoj mreži X američke kompanije društvenih medija nakon odluke suda, dodajući da se raduje suđenju.

Datum početka postupka još uvijek nije određen.