Marko Đurić u Jerevanu: Jačanje saradnje Srbije i Armenije u fokusu razgovora Beograd i Jerevan žele unaprijediti ekonomsku i političku saradnju, uz zahvalnost na podršci teritorijalnom integritetu Srbije

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić sastao se u Jerevanu s armenskim kolegom Ararat Mirzojan, gdje su potvrđeni dobri bilateralni odnosi i izražena spremnost za njihovo dalje jačanje, posebno u oblasti ekonomije, investicija i političke saradnje, javlja Anadolu.

Đurić je na sastanku, održanom u okviru foruma "Jerevanski dijalog 2026", istakao da Srbija cijeni dobre odnose sa Armenijom, te je prenio opredjeljenje Srbije za razvoj saradnje u oblastima od interesa za obje strane.

Đurić je podsjetio na pozitivan impuls koji je bilateralnoj saradnji dat otvaranjem Ambasade Srbije u Jerevanu i kancelarije Armenije u Beogradu, kao i uvođenjem bezviznog režima, što je stvorilo čvrstu osnovu za njeno dalje unapređenje.

Zahvalio je na armenskoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i upoznao sagovornika sa aktuelnom situacijom po pitanju Kosova, uz poseban osvrt na uslove u kojima žive Srbi.

Sagovornici su razmotrili mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje i usaglasili se da postoji dobra osnova za povećanje robne razmjene, imajući u vidu pogodnosti koje pruža Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom.



Đurić je izrazio očekivanje da će doći do jačanja i investicione saradnje u oba smjera.