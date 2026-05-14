Marco Rubio: SAD i Kina se slažu da Hormuški moreuz ne treba militarizirati Američki državni sekretar je kazao da se Kina slaže da Iran ne bi trebao razvijati nuklearno oružje

SAD i Kina su se složile da Hormuški moreuz ne treba militarizirati, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio u četvrtak na sastanku lidera dviju zemalja u Pekingu, javlja Anadolu.

U intervjuu za NBC News, Rubio je izjavio: "Kineska strana je rekla da nisu za militarizaciju Hormuškog moreuza i da nisu za sistem naplate cestarine, i to je naš stav."

"Nismo imuni na globalne cijene nafte u nekom trenutku, jer kupujemo na globalnom tržištu, ali druge zemlje širom svijeta plaćaju mnogo veću cijenu", rekao je Rubio, ne misleći konkretno na Kinu.

"I oni se moraju uključiti u ovo", rekao je, napominjući da ga američki predsjednik "nije ništa tražio" i dodajući: "Ne tražimo pomoć Kine. Ne treba nam njihova pomoć."

Rat u Iranu odgodio je posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini za šest sedmica. Kina, bliski iranski saveznik, kritikovala je američke i izraelske napade koji su počeli 28. februara i pozvala na diplomatiju.

Rubio je rekao da su se Trump i kineski predsjednik Xi Jinping složili da Iran ne bi trebao razvijati nuklearno oružje.

Rubio je branio Trumpove primjedbe da "nije ni malo" zabrinut zbog finansijskih pritisaka s kojima se Amerikanci suočavaju tokom pregovora s Iranom.

"Ono što predsjednik jasno daje do znanja je da ako Iranci misle da će iskoristiti našu domaću politiku da ga pritisnu na loš dogovor, to se neće dogoditi", rekao je.

Tajvan je bio važno pitanje, jedna od najosjetljivijih tema u odnosima SAD-a i Kine.

Xi je upozorio Trumpa da bi tenzije s Tajvanom mogle oštetiti veze i dovesti do "sukoba, pa čak i sukoba" ako se s njima nepravilno postupa, prema izvještaju Pekinga o razgovorima.

"Naše politike o tome se nisu promijenile", rekao je Rubio, misleći na Tajvan.

"To je bilo prilično dosljedno kroz više predsjedničkih administracija i sada je ostalo dosljedno."

Rubio je rekao da prodaja američkog oružja Tajvanu "nije bila istaknuta" u razgovorima Trumpa i Xija.

U decembru je Trumpova administracija odobrila paket naoružanja za Tajvan u vrijednosti od 11 milijardi dolara (9,41 milijardi eura), za koji se vjeruje da je najveći ikada, a moguće je da je u pripremi još veći.

"Iz naše perspektive, svaka prisilna promjena statusa quo i trenutne situacije bila bi loša za obje zemlje", rekao je Rubio.