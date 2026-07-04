- Gradonačelnik New Yorka kritikovao poruke o imigraciji i poručio da Amerika pripada svima, uz naglasak na ulogu novih građana

Mamdani odgovorio Trumpovoj viziji Amerike u govoru povodom 250. godišnjice SAD-a - Gradonačelnik New Yorka kritikovao poruke o imigraciji i poručio da Amerika pripada svima, uz naglasak na ulogu novih građana

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani u petak je u govoru povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država iznio kritiku vizije zemlje koju promoviše predsjednik Donald Trump, fokusirajući se na pitanja imigracije, ali ga pritom nije direktno imenovao.

Obraćajući se u Gradskoj vijećnici, gdje je sjedio za stolom koji je nekada koristio George Washington, Mamdani je poručio da se američki identitet ne smije svoditi na porijeklo ili izgled.

"Amerika, reći će vam, pripada samo onima s 'pravim' naglaskom ili pravom bojom kože. Ostali, tvrde oni, trebaju biti zahvalni što im je uopće dopušteno da dođu. Koliko je to malo, koliko slabo i neoriginalno", rekao je Mamdani.

On je govorio zajedno s nedavno naturalizovanim američkim državljanima, koristeći događaj kako bi osporio, kako je naveo, stavove moćnih da se Amerika umanjuje prihvatanjem novih ljudi.

Mamdani je naglasio da je ironično američko poimanje izuzetnosti upravo oblikovano ljudima kojima je kroz historiju govoreno da nisu dovoljno posebni.

"Posao ispunjavanja vrijednosti utkanih u Deklaraciju nezavisnosti i dalje traje i pripada svima nama. Pripada i našim novim Amerikancima, koji stoje ovdje sa mnom danas i koji su nedavno postali državljani", rekao je.

Dodao je da je i on prije gotovo deceniju prošao sličan proces sticanja državljanstva.

"Prije skoro deset godina i ja sam osjetio ono što vi osjećate, radost što više nisam samo Njujorčanin, nego i Amerikanac", kazao je Mamdani.

Njegovo obraćanje dolazi u trenutku kada se u SAD-u obilježava 250 godina državnosti, a uoči najavljenog govora predsjednika Trumpa na Mount Rushmoreu.

Govor gradonačelnika održan je u sedmici u kojoj je Vrhovni sud SAD-a potvrdio pravo na državljanstvo po rođenju, što je predstavljalo udarac Trumpovoj politici imigracije.