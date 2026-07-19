Gradonačelnik New York Cityja kaže da pravosudni službenici preispituju da li bi policija mogla djelovati po nalogu za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda ako izraelski premijer posjeti grad u septembru

Mamdani: Netanyahu pripada Hagu, ispitujemo mogućnost njegovog hapšenja u New Yorku Gradonačelnik New York Cityja kaže da pravosudni službenici preispituju da li bi policija mogla djelovati po nalogu za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda ako izraelski premijer posjeti grad u septembru

Gradonačelnik New York Cityja Zohran Mamdani u subotu je izjavio da njegova administracija preispituje da li ima zakonsko ovlaštenje da uhapsi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua ako posjeti grad na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru, prema pisanju "The New York Timesa", javlja Anadolu.

"Vjerujem da premijer Netanyahu pripada Hagu", rekao je Mamdani u podcastu "The Interview s Lulu Garciom-Navarro" koji je vodio "The New York Times".

"On je ratni zločinac kojeg je optužio Međunarodni krivični sud."

Mamdani je rekao da je u "aktivnom razgovoru" s Pravnim odjelom New York Cityja o tome da li ima ovlaštenje da naredi policijskoj upravi New Yorka da pritvori stranog lidera.

"Šta god mi zakon dozvoljava da uradim u New Yorku, to ćemo i uraditi, ali nećemo pisati vlastite zakone u tu svrhu", rekao je.

Mamdani je ranije tokom svoje kampanje za gradonačelnika rekao da će nastojati da se provede nalog za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda za Netanyahua ako izraelski lider posjeti New York.

Netanyahu je odbacio tu mogućnost u nedavnom intervjuu sa radio voditeljem Sidom Rosenbergom, optužujući Mamdanija da podržava Hamas.

"Mislim da bi trebao pogledati koga osuđuje, a koga hvali", rekao je Netanyahu.

"On osuđuje Izrael, jedinu demokratiju koja stoji rame uz rame sa američkim vrijednostima."

Mamdani je više puta osudio izraelske napade u Gazi, a istovremeno je osudio napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

U intervjuu, Mamdani je kritikovao i američku politiku prema Gazi, rekavši da je "teško pronaći bankrotiraniji politički pristup od onoga što je naša zemlja učinila Gazi i Palestini."

Također je izrazio podršku mogućnosti da se demokratska zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez kandiduje za predsjednicu 2028. godine, branio je vodstvo policijske komesarke New Yorka Jessice Tisch, kritikovao imigracijsku politiku predsjednika Donalda Trumpa, a podržao saradnju u ozbiljnim krivičnim slučajevima, te rekao da pristupačnost ostaje ključni izazov s kojim se suočavaju Njujorčani.