Mamdani nazvao Netanyahua ratnim zločincem, pozvao SAD da sprovede nalog za hapšenje ICC-a

Diyar Güldoğan
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua „ratnim zločincem“ i pozvao vladu SAD-a da sprovede nalog za hapšenje koji je protiv njega izdao Međunarodni krivični sud (ICC) ukoliko stupi na tlo SAD-a, javlja Anadolu.
„Benjamin Netanyahu je ratni zločinac, arhitekta užasnog genocida nad palestinskim narodom“, izjavio je Mamdani u utorak u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.
Optužio je Netanyahua da je odgovoran za ubistvo više od 73.000 ljudi, gađanje bolnica i sprečavanje da hrana i humanitarna pomoć stignu do ljudi u potrebi u Pojas Gaze.
„Postoji razlog zašto je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje“, rekao je. „Svako ko ima oči, srce i savjest trebao bi prepoznati pustoš koju je napravio i razumjeti da mu je mjesto pred sudom.“
Mamdani je naveo da njegova administracija nema nezavisne zakonske ovlasti za sprovođenje tog naloga.
„Savezna vlada, međutim, ima, i pozivam ih da se pridruže ICC-u i izvrše ovaj nalog. I želim biti jednako jasan: Benjamin Netanyahu nije dobrodošao u New York, kao ni bilo koji drugi ratni zločinac u bjekstvu“, naglasio je.