Malezija spremna tužiti Izrael pred Međunarodnim sudom pravde zbog odnosa prema aktivistima flote za Gazu Kuala Lumpur će pokrenuti postupak nakon što advokati završe prikupljanje informacija i pratećih dokaza, kazao je zvaničnik

Malezijska vlada spremna je tužiti Izrael pred Međunarodnim sudom pravde zbog otmice i mučenja aktivista iz Globalne flote Sumud koja je plovila prema Gazi, objavili su lokalni mediji u ponedjeljak, javlja Anadolu.

Amirudin Shari, glavni ministar malezijske države Selangor, rekao je da će Kuala Lumpur pokrenuti postupak čim advokati završe prikupljanje informacija i pratećih dokaza, objavio je Malay Mail.

Više od 400 međunarodnih aktivista na floti, koja je imala za cilj probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze kako bi dostavila pomoć, napadnuto je i pritvoreno od strane izraelskih snaga prošle sedmice u međunarodnim vodama.

"Nećemo šutjeti, nećemo stati. Dok pravni tim prikuplja svu dokumentaciju o kršenjima međunarodnog prava, oni (učesnici flote) su više puta oteti, mučeni su", rekao je Amirudin govoreći na ceremoniji povratka kući Globalne flote Sumud na Međunarodnom aerodromu Kuala Lumpur.

"Ovo ćemo iznijeti pred međunarodni sud, nastavit ćemo diplomatski pritisak i putovat ćemo i po Maleziji", rekao je.

Amirudin je rekao da pravni postupak slijedi nakon navodnih činova brutalnosti, uključujući otmicu i mučenje u koje su uključeni aktivisti flote, posebno malezijski učesnici.

Dodao je da će nakon ovog poteza uslijediti kontinuirani diplomatski pritisak vlade da zahtijeva potpuno oslobođenje Gaze.

Amirudin je rekao da iako je misija GSF 2.0 završena, posvećenost Malezije i Selangora palestinskom cilju će se nastaviti.

Postoje planovi da se u budućnosti u Maleziju dovedu međunarodne konferencije vezane za Palestinu kako bi se ojačali napori zagovaranja, rekao je.

Dodao je da će Sumud 3.0 nastaviti borbu dok se blokada Gaze ne ukine.