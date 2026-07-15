Vlasti istražuju navode da je izraelski državljanin bio uključen u aktivnosti privatne stambene zajednice u saveznoj državi Johor

Malezija najavila deportaciju svakog izraelskog državljanina pronađenog u zemlji Vlasti istražuju navode da je izraelski državljanin bio uključen u aktivnosti privatne stambene zajednice u saveznoj državi Johor

Malezijski premijer Anwar Ibrahim izjavio je u srijedu da će svaki izraelski državljanin pronađen u Maleziji biti odmah deportovan, dok vlasti istražuju tvrdnje da je jedan Izraelac bio uključen u aktivnosti privatne stambene zajednice u južnoj saveznoj državi Johor.

Anwar je rekao da nadležne institucije istražuju ove navode te da vlada neće praviti kompromise ukoliko se optužbe pokažu tačnim, prenio je dnevni list na engleskom jeziku “Free Malaysia Today“.

“Ako pronađemo bilo kojeg Izraelca, odmah ćemo ga deportovati jer ne priznajemo Izrael“, rekao je Anwar.

Državljanima Izraela uglavnom nije dozvoljen ulazak u Maleziju bez posebnog odobrenja, budući da ta zemlja ne priznaje Izrael.

Malezijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je istragu nakon što je vlada savezne države Johor zatražila federalnu istragu o navodima koji se odnose na Network School, startup zajednicu sa sjedištem u Johoru.

Odvojeno od toga, Odjel za imigraciju saopćio je u srijedu da je provjerom 266 stranih državljana u međunarodnoj zajednici u naselju Forest City utvrđeno da svi posjeduju važeću imigracionu dokumentaciju.