Mala vjerovatnoća da će Trump prihvatiti prijedlog Irana za okončanje rata Najnoviji prijedlog bi ponovo otvorio Hormuški tjesnac, ali bi pitanja o nuklearnom programu ostavio za kasnije pregovore, navodi CNN

Američki predsjednik Donald Trump signalizirao je u ponedjeljak da je malo vjerovatno da će prihvatiti najnoviji prijedlog Irana za okončanje rata, nakon što je Teheran predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ostavljajući pitanja o svom nuklearnom programu za kasnije pregovore, izvijestio je CNN, citirajući dva izvora upoznata s materijom.

Prema izvještaju, Trump je prenio svoje stavove tokom sastanka s najvišim zvaničnicima nacionalne sigurnosti u ponedjeljak, na kojem se razgovaralo o Iranu, pri čemu je jedan izvor rekao da predsjednik vjerovatno neće prihvatiti plan koji je poslan SAD-u tokom proteklih nekoliko dana.

Trumpov sljedeći potez ostao je neizvjestan, navodi se u izvještaju, uz dodatak da su američki zvaničnici i dalje zabrinuti zbog onoga što nazivaju unutrašnjim podjelama unutar iranskog rukovodstva te im nije jasno ko ima konačnu vlast nad bilo kojim potencijalnim sporazumom.

Javno, međutim, Trump je izrazio sumnju u nastavak američke kampanje bombardovanja, koja je trenutno pauzirana nakon što je on prošle sedmice produžio prekid vatre.

Bijela kuća nije pružila detalje o formi ili pravcu tekućih pregovora.

„Ovo su osjetljive diplomatske rasprave i SAD neće pregovarati putem medija. Kao što je predsjednik rekao, Sjedinjene Države drže karte u svojim rukama i sklopit će samo onaj dogovor koji stavlja američki narod na prvo mjesto, nikada ne dozvoljavajući Iranu da posjeduje nuklearno oružje“, rekla je za CNN pomoćnica sekretara za štampu Olivia Wales.