Maj 2026. drugi najtopliji maj u historiji mjerenja, Evropu pogodio rani toplotni val Copernicus: Francuska, Velika Britanija, Irska i Portugal zabilježili jedan od najintenzivnijih ranih toplotnih valova ikada

Maj 2026. godine bio je drugi najtopliji maj na globalnom nivou otkako se vode mjerenja, uz izuzetno visoke temperature kopna i okeana te neuobičajeno rani toplotni val u zapadnoj Evropi, saopćila je u srijedu Služba za klimatske promjene Copernicus (C3S) pri Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Prema saopćenju, prosječna globalna temperatura zraka na površini u maju iznosila je 15,81 stepen Celzijusa, što je za 0,55 stepeni više od prosjeka za period 1991–2020. godine, a viša je bila jedino u maju 2024.

Temperature površine mora ostale su blizu rekordnih vrijednosti, dok je tropski Pacifik nastavio pokazivati snažno zagrijavanje u uslovima koji ukazuju na razvoj fenomena El Nino.

Evropa je tokom druge polovine maja doživjela nagli prelazak sa temperatura nižih od prosjeka na ekstremne vrućine.

Zapadna Evropa, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Irsku i Portugal, zabilježila je jedan od najintenzivnijih ranih toplotnih valova otkako postoje mjerenja, pri čemu su oboreni brojni temperaturni rekordi za mjesec maj.

Temperatura subjektivnog osjećaja toplote (feels-like) u pojedinim regijama dostizala je između 35 i 40 stepeni Celzijusa, stvarajući uslove ozbiljnog toplotnog stresa.

“U Evropi, neuobičajeno rani i intenzivan toplotni val pokazuje koliko brzo klimatski ekstremi postaju nova normalnost, a ne izuzetak“, izjavila je strateška direktorica za klimu pri ECMWF-u Samantha Burgess.

Dok su dijelovi zapadne i južne Evrope, uključujući Španiju i Italiju, bili sušniji od prosjeka, poplave su pogodile Tursku, Bugarsku i Moldaviju.

Sjeverna Evropa i dijelovi Skandinavije imali su više padavina od prosjeka, što je u suprotnosti sa raširenom sušom u centralnoj i istočnoj Evropi, gdje su vodostaji u velikim riječnim slivovima, uključujući Dunav i Vislu, bili ispod prosjeka.

Izvan Evrope, iznadprosječne količine padavina zabilježene su u sjevernim i jugoistočnim dijelovima Sjeverne Amerike, dijelovima Azije, zapadnoj Kini, Brazilu, južnoj Africi i Australiji.

Nasuprot tome, sušniji uslovi od prosjeka pogodili su centralni dio Sjedinjenih Američkih Država, veći dio Južne Amerike, Madagaskar i jugozapadnu Australiju.

Obim arktičkog morskog leda u maju bio je oko četiri posto ispod prosjeka, što predstavlja četvrtu najmanju zabilježenu vrijednost za taj mjesec.

Na Antarktiku je obim morskog leda bio oko devet posto ispod prosjeka, što je sedma najniža vrijednost za maj, uz posebno malu pokrivenost u Bellingshausenovom moru.