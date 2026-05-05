Magyar optužio Orbanovu vladu za "pljačku državne blagajne", najavio reviziju budžeta

Peter Magyar, čelnik stranke Tisza i budući premijer Mađarske, koji je nakon aprilskih izbora okončao 16 godina vladavine Viktora Orbana, optužio je odlazeću vladu za nekontrolisanu javnu potrošnju i preuzimanje novih finansijskih obaveza u posljednjim danima mandata, najavljujući hitnu reviziju budžeta nakon preuzimanja vlasti, javlja Anadolu.

Magyar je optužio odlazeću vladu premijera Viktora Orbana da u posljednjoj sedmici mandata "potpuno pljačka državnu blagajnu", te najavio da će nova vlast odmah sprovesti detaljnu reviziju budžetskih rashoda.

"Viktor Orban bi u posljednjoj sedmici potpuno opljačkao državnu blagajnu", rekao je Magyar u objavi na društvenoj mreži Facebook.

On je naveo da, prema dokumentima koje tvrdi da je dobio, odlazeća vlada ne samo da troši već ugovorena, ali neisplaćena sredstva, nego i preuzima nove obaveze u velikom obimu.

"Cilj više nije samo trošenje novca koji je ugovoren, ali još nije isplaćen, već preuzimanje novih obaveza u što većem iznosu. Kontrole u vezi s obavezama i kupovinom imovine su potpuno ukinute, a novac se slobodno rasipa", rekao je Magyar.

Upozorio je na, kako tvrdi, fiskalne pokazatelje koji ukazuju da bi budžetski deficit Mađarske mogao dostići 6,8 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što bi bilo znatno iznad ranije postavljenih ciljeva od 3,9 posto, kao i kasnije revidirane projekcije od pet posto.

"Lagali su i lagali ujutro, podne i noću...", naveo je Magyar u oštroj kritici odlazeće vlade.

Najavio je da će stranka Tisza, po formiranju vlade, sprovesti potpunu reviziju javne potrošnje, uključujući rashode, ugovore, državne institucije i kompanije, posebno u oblasti investicija i javnih nabavki.

"Vlada Tisza koja bude formirana odmah će obnoviti odgovorno finansijsko upravljanje budžetom, zaustaviti rasipanje novca poreskih obveznika, stati na kraj krađi i rasipništvu", rekao je Magyar.

Dodao je da će nova vlast nastojati osigurati da javni novac ne ide u ruke "nekolicine", već da služi interesima svih građana Mađarske.

"Pozivam šefove ministarstava da ne preuzimaju nikakve nove obaveze dok se ne formira vlada Tisza i da vrše samo plaćanja neophodna za normalno funkcionisanje“, poručio je.

U zaključku je naveo da "nema oprosta za pljačkaše mađarskog naroda", dodajući da će odgovornost biti politička, ali i šira, ukoliko se nastavi s postojećom praksom.

Magyar i njegova stranka Tisza pobijedili su na izborima u aprilu, čime je okončana višedecenijska vlast Viktora Orbana, a nova vlada bi trebala preuzeti dužnost u maju.