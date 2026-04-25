Magyar najavio reviziju pomoći Mađarima u Vojvodini i istragu mogućih zloupotreba Lider Tisze poručio da Mađari u Srbiji ostaju prioritet, ali i da slijedi kontrola finansiranja iz matice i promjene u radu medija uz optužbe za političku pristrasnost

Peter Magyar, lider stranke Tisza koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, najavio je u subotu jaču podršku Mađarima u Vojvodini, ali i detaljnu kontrolu dosadašnjeg trošenja sredstava iz matice, uključujući i moguće zloupotrebe, javlja Anadolu.

Magyar je rekao da se u svom uredu sastao s predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara (VMSZ) Pasztorom Balintom, te da je razgovor bio "iskren i otvoren".

"Naša mađarska braća i sestre u Vojvodini i dalje mogu računati na podršku matice. Pod vladom Tisze stečena prava ostaju netaknuta, a cilj je dodatno jačanje mađarsko-srbijanskih odnosa i poboljšanje položaja Mađara u Srbiji", poručio je Magyar navodeći da će primarni cilj uvijek biti daljnje olakšavanje položaja Mađara koji žive u Srbiji i promocija njihovog prosperiteta u domovini.

Istovremeno, poručio je, jasno je predsjedniku "stavio do znanja da očekujemo temeljne promjene u transparentnosti i efikasnosti korištenja resursa iz matice i da nećemo prihvatiti da vojvođanski mađarski mediji, koji djeluju uz podršku matice i pod kontrolom VMSZ-a, služe kao direktan kanal za propagandu Fidesza."

"Nisam dobio umirujuće objašnjenje kako se moglo dogoditi da se, tokom dvije godine, ime najjače mađarske stranke (Tisza) spomene samo dva puta u emisijama vojvođanske Pannon RTV. Također smatram neprihvatljivim da je ista televizija izvijestila o mom govoru održanom u izbornoj noći na način da su, po političkim instrukcijama, izrezali dio govora upućen našoj mađarskoj braći i sestrama u inostranstvu", rekao je Magyar.

Magyar je najavio i da će nova vlada pokrenuti istragu o korištenju mađarske finansijske podrške u posljednjih deset godina, kao i o mogućim nepravilnostima u vezi s glasanjem putem pošte.

"Rado sam prihvatio poziv za posjetu i planiram tokom ljeta posjetiti Vojvodinu i naše sunarodnjake", zaključio je lider Tisze.

Peter Magyar je ostvario ubjedljivu pobjedu nad Viktorom Orbanom na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila, prema podacima Nacionalne izborne kancelarije.