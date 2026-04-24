Macron: Stabilnost Bliskog istoka ključna za spas globalne ekonomije Svi imamo interes da što prije povratimo stabilnost kako bi se globalna ekonomija mogla smiriti, kaže Emmanuel Macron

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u petak da je vraćanje stabilnosti na Bliski istok ključno za ublažavanje rastućeg pritiska na globalnu ekonomiju, pozivajući na hitnu i koordinisanu akciju, javlja Anadolu.

„Svi imamo interes da što prije povratimo stabilnost kako bi se globalna ekonomija mogla smiriti“, rekao je Macron na neformalnom samitu EU na Kipru.

Pozivajući na jači evropski angažman, Macron je kazao: „Veoma je važno da okupimo nekoliko lidera iz regije kako bismo pružili našu podršku Libanu, u vrlo konkretnim terminima.“

Dodao je: „Evropa mora dodatno pojačati svoj angažman.“

Ponovio je da će Francuska „organizovati konferenciju podrške“ za Liban, naglašavajući da je „oslanjanje na sve evropske doprinose važno“.

Konferencija će također služiti za koordinaciju s regionalnim zemljama, uključujući Siriju i Jordan, za koje je rekao da su „pogođene situacijom u regiji“.

Macron je također naglasio potrebu da se „nastavi rad na pregovorima, miru, stabilnosti u Libanu i njegovom suverenitetu“, istovremeno ističući „sav rad na Hormuzu koji smo zajednički pokrenuli s Britancima prošle sedmice“.

Govoreći o odbrambenoj saradnji, Macron je rekao da je jutros imao „dobar razgovor s kancelarom“, dodajući da su Francuska i Njemačka „dale mandat svojim ministarstvima odbrane da rade na nekoliko oblasti, ne samo na budućem borbenom avionu, već na različitim polugama saradnje između naše dvije zemlje“.

„Naša ministarstva odbrane imaju ovaj mandat za naredne sedmice. Nastavljamo se kretati naprijed“, rekao je on.

Ističući širi strateški pravac Evrope, Macron je poručio da Evropa treba „više jedinstva, više nezavisnosti, više suvereniteta“.