Macron saopćio da se posjeta Siriji nastavlja uprkos eksplozijama u Damasku

Mohammad Sio
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da se njegova službena posjeta Siriji nastavlja uprkos dvjema eksplozijama u Damasku u kojima je ranije tokom dana povrijeđeno 18 osoba.
“Ništa ne može ugušiti težnju sirijskih žena i muškaraca da žive u potpuno suverenoj, sigurnoj, pluralističkoj i ujedinjenoj Siriji“, napisao je Macron na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
“Jutros sam susreo Siriju u svoj njenoj raznolikosti. Vidio sam dostojanstvo, hrabrost i odlučnost“, rekao je, dodajući da se njegova posjeta nastavlja.
Komentari su uslijedili nakon što su dvije improvizirane eksplozivne naprave eksplodirale u blizini Ministarstva turizma Sirije u centralnom Damasku, pri čemu je povrijeđeno 18 osoba, uključujući četiri policajca, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije.
Macron je u ponedjeljak stigao u Damask, postavši prvi francuski predsjednik koji je posjetio Siriju u posljednjih 18 godina.
Ranije u utorak održao je razgovore sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom u Predsjedničkoj palati, gdje se očekivalo da će dvojica lidera prisustvovati potpisivanju nekoliko bilateralnih sporazuma.