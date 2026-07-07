Francuski predsjednik kaže da ništa ne može ugasiti težnje Sirijaca za suverenom, ujedinjenom zemljom

Macron saopćio da se posjeta Siriji nastavlja uprkos eksplozijama u Damasku Francuski predsjednik kaže da ništa ne može ugasiti težnje Sirijaca za suverenom, ujedinjenom zemljom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da se njegova službena posjeta Siriji nastavlja uprkos dvjema eksplozijama u Damasku u kojima je ranije tokom dana povrijeđeno 18 osoba.

“Ništa ne može ugušiti težnju sirijskih žena i muškaraca da žive u potpuno suverenoj, sigurnoj, pluralističkoj i ujedinjenoj Siriji“, napisao je Macron na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

“Jutros sam susreo Siriju u svoj njenoj raznolikosti. Vidio sam dostojanstvo, hrabrost i odlučnost“, rekao je, dodajući da se njegova posjeta nastavlja.

Komentari su uslijedili nakon što su dvije improvizirane eksplozivne naprave eksplodirale u blizini Ministarstva turizma Sirije u centralnom Damasku, pri čemu je povrijeđeno 18 osoba, uključujući četiri policajca, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije.

Macron je u ponedjeljak stigao u Damask, postavši prvi francuski predsjednik koji je posjetio Siriju u posljednjih 18 godina.

Ranije u utorak održao je razgovore sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom u Predsjedničkoj palati, gdje se očekivalo da će dvojica lidera prisustvovati potpisivanju nekoliko bilateralnih sporazuma.