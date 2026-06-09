Rusija se suočava s porazom u Ukrajini. Ovo pokazuje uzaludnost njenih teritorijalnih i strateških ambicija, kazao je Emmanuel Macron

Macron: Rusija se suočava s porazom u Ukrajini, Francuska potvrđuje čvrstu podršku nordijskim i baltičkim saveznicima Rusija se suočava s porazom u Ukrajini. Ovo pokazuje uzaludnost njenih teritorijalnih i strateških ambicija, kazao je Emmanuel Macron

Francuska je u utorak potvrdila posvećenost svojim nordijskim i baltičkim saveznicima, tvrdeći da se Rusija "suočava s porazom u Ukrajini" i optužujući Moskvu da nastavlja provocirati susjedne zemlje uprkos neuspjesima na bojnom polju, javlja Anadolu.

"Na videokonferenciji s našim nordijskim i baltičkim partnerima, Danskom, Estonijom, Finskom, Islandom, Latvijom, Litvanijom, Norveškom i Švedskom, ponovio sam francusku solidarnost i nepokolebljivu posvećenost njihovom cilju", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, nakon videokonferencije s liderima tih zemalja.

Tvrdio je da je rat u Ukrajini otkrio granice ruskih teritorijalnih i strateških ambicija.

"Rusija se suočava s porazom u Ukrajini. Ovo pokazuje uzaludnost njenih teritorijalnih i strateških ambicija. Pa ipak, ona i dalje provocira svoje susjede u pokušaju da prekine zastoj", rekao je.

"Ostat ćemo zajedno", dodao je Macron.

Ističući doprinos Francuske regionalnoj sigurnosti, Macron je ukazao na raspoređivanje francuskih trupa u Estoniji i Rumuniji, kao i na ulogu Pariza u NATO-ovim aktivnostima nadzora zračnog prostora na Baltiku.

"Naša predanost posebno se ogleda u francuskom vojnom prisustvu u Estoniji i Rumuniji, njenom doprinosu NATO-ovoj misiji nadzora zračnog prostora u baltičkim državama, kao i u bilateralnim razmjenama, sporazumima i partnerstvima Francuske sa zemljama u regiji", rekao je.

Macron je ponovio dugoročnu podršku Francuske Ukrajini, naglašavajući da će se politička, vojna i druga pomoć nastaviti "kako bi se mogla oduprijeti, pobijediti i pregovarati s pozicije snage, uz podršku Evropljana".

Francuska je među vodećim evropskim pristalicama Ukrajine od početka rata u februaru 2022. godine, pružajući Kijevu vojnu opremu, finansijsku pomoć i diplomatsku podršku.

Macron je nastojao uvjeriti saveznike u francusku predanost evropskoj sigurnosti.

"Francuska ostaje pri svojoj obavezi. Naši partneri i saveznici mogu računati na nas", rekao je.