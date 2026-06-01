Macron: Presreli smo sankcionisani tanker koji je dolazio iz Rusije Francuska mornarica ukrcala se na tanker pod međunarodnim sankcijama, Pariz je najavio stroge mjere provođenja zakona

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da je francuska mornarica presrela tanker pod međunarodnim sankcijama koji je putovao iz Rusije, opisujući operaciju kao dio napora za provođenje sankcija i poštovanje pomorskog prava, javlja Anadolu.

Macron je na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u, objavio da su francuske pomorske snage u Atlantskom okeanu presrele i ukrcale se na tanker "Tagor".

"Francuska mornarica presrela je jučer ujutro novi tanker pod međunarodnim sankcijama koji dolazi iz Rusije: Tagor", izjavio je.

Dodao je da je operacija provedena na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, i da je provedena u strogom skladu s pravom mora.

Francuski predsjednik rekao je da Pariz ostaje u potpunosti posvećen provođenju međunarodnih sankcija.

"Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pravo mora i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine", naglasio je.

Upozorio je da plovila koja posluju izvan utvrđenih pomorskih pravila predstavljaju šire rizike.

"Ovi brodovi, koji ne poštuju najosnovnija pravila pomorske plovidbe, također predstavljaju prijetnju okolišu i sigurnosti svih", rekao je Macron.