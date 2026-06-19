Francuski predsjednik rekao je da izraelske politike u Gazi, na okupiranoj Zapadnoj obali i u Libanu podstiču ogorčenje i nasilje u regiji

Macron pozvao Netanyahua da pokaže odgovornost i razboritost Francuski predsjednik rekao je da izraelske politike u Gazi, na okupiranoj Zapadnoj obali i u Libanu podstiču ogorčenje i nasilje u regiji

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da "pokaže odgovornost i razboritost", navodeći da se ne slaže s izraelskim politikama u Gazi, na okupiranoj Zapadnoj obali i u južnom Libanu.

U intervjuu za televiziju France 2, dan nakon samita G7 u Evianu, Macron je osudio ono što je opisao kao "nova naselja i postupke koji su apsolutno neprihvatljivi na Zapadnoj obali".

Prema njegovim riječima, takve politike "podstiču ogorčenje i nasilje među svim narodima regije".

- Hormuški moreuz i američko-iranski sporazum -

Macron je rekao da je sporazum između SAD-a i Irana finaliziran u posljednjim satima samita G7 te odbacio tvrdnje da on predstavlja kapitulaciju Teherana.

Kazao je da je veliki dio iranskih vojnih kapaciteta uništen, ali je naglasio da će ključna pitanja i dalje morati biti riješena tokom pregovora za koje se očekuje da će trajati narednih 60 dana.

Francuski predsjednik ponovio je da su Francuska i Velika Britanija spremne pomoći u osiguravanju ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza te da je Pariz spreman učestvovati u pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Također je rekao da će Francuska pomoći libanskoj vojsci da ponovo uspostavi kontrolu nad svojom teritorijom.

- Ukrajina -

Govoreći o Ukrajini, Macron je pohvalio otpor Kijeva od početka rata.

"Ukrajina se odupire hrabrošću i sposobnošću za inovacije i vojnu proizvodnju koja je sve iznenadila od prvog dana", rekao je.

Macron je kazao da se nada povećanju pritiska na Rusiju kako bi se vratila za pregovarački sto te je pozdravio ono što je opisao kao napredak koji je američki predsjednik Donald Trump ostvario u naporima vezanim za sukob.