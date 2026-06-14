Pitanje nije da li Indija inovira, nego ko će inovirati s Indijom, rekao je francuski predsjednik

Macron poziva na jaču saradnju Francuske i Indije u razvoju AI-ja, energetici i svemiru Pitanje nije da li Indija inovira, nego ko će inovirati s Indijom, rekao je francuski predsjednik

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju je pozvao na produbljivanje saradnje s Indijom u oblastima umjetne inteligencije (AI), energetike, zdravstva i svemira, tokom susreta s indijskim premijerom Narendrom Modijem.

"Pitanje nije da li Indija inovira, nego ko će inovirati s Indijom", rekao je Macron, opisujući Indiju kao veoma veliku naciju inovacija koja je postala neizostavna u globalnom tehnološkom razvoju.

Macron je naveo da su Francuska i Indija usvojile mapu puta do 2030. godine, dijeleći zajedničku viziju sigurne, otvorene, pouzdane, odgovorne i etičke umjetne inteligencije.

Pohvalio je tehnološka dostignuća Indije, uključujući misiju na Mjesec Chandrayaan-3 te istakao da bi dvije zemlje trebale proširiti saradnju u strateškim sektorima, od čiste energije i zdravstvenih istraživanja do naprednih tehnologija.

Francuski predsjednik je također naglasio dugogodišnju saradnju u svemiru, ističući da se zajednički razvijeni satelit za posmatranje Zemlje TRISHNA očekuje da bude lansiran iz Indije naredne godine.

Macron je rekao da Francuska i Indija vjeruju u saradnju, otvorena istraživanja, poštovanje međunarodnog prava i poštovanje nezavisnih država, dodajući da će jačanje veza između istraživača, preduzetnika i studenata biti ključno za budućnost partnerstva.

Modi je doputovao u Francusku kako bi prisustvovao događaju "Bharat Innovates" u Nici, koji se prvi put održava van Indije u okviru inicijative "Godina inovacija Francuska - Indija".