Macron poručio: Nema učešća u operacijama u Hormuzu bez jasnog okvira Evropljani uzimaju svoju sudbinu u svoje ruke, kazao je Emmanuel Macron

Francuski predsjednik izjavio je u ponedjeljak da Evropa gradi vlastita sigurnosna rješenja i da neće učestvovati u operacijama ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza pod onim što je nazvao "nejasnim okvirom", umjesto toga ponavljajući pozive za pregovaračko ponovno otvaranje, javlja Anadolu.

"Evropljani grade naša sigurnosna rješenja. Evropljani uzimaju svoju sudbinu u svoje ruke, povećavaju troškove za odbranu i sigurnost i grade zajednička rješenja", rekao je Emmanuel Macron na 8. sastanku Evropske političke zajednice u Jerevanu, Armenija, koji počinje danas.

Rekao je da se evropska sigurnosna politika oblikuje od 2022. godine kroz inicijative kao što su Evropska politička zajednica, podrška Ukrajini putem Koalicije zemalja spremnih za saradnju i ad hoc napor vezan za Hormuški moreuz.

Rekao je da Francuska podržava ponovno otvaranje moreuza, ali je naglasio da neće učestvovati ni u kakvim operacijama zasnovanim na sili izvan jasnog okvira.

"Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovo otvoriti Hormuz, to je vrlo dobro. To je ono što tražimo od početka", rekao je.

Macron je dodao da Francuska podržava koordinirano ponovno otvaranje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kao jedino održivo rješenje za osiguranje slobodne plovidbe "bez ograničenja i bez cestarina".

Naglasio je važnost poštivanja primirja u Libanu, rekavši da su prijavljene daljnje žrtve i pozivajući sve strane da ispune svoje obaveze.

Tenzije u regiji su porasle od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana na izraelske ciljeve i američke saveznike u Zaljevu.

Od 13. aprila, Washington provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali pregovori nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Trump je kasnije produžio primirje na zahtjev Pakistana, bez najave novog roka.