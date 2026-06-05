Ukrajina i Rusija mogu izgraditi i primirje i mirovni plan, kazao je francuski predsjednik

Macron podržava direktne pregovore Ukrajine i Rusije radi postizanja mirovnog sporazuma Ukrajina i Rusija mogu izgraditi i primirje i mirovni plan, kazao je francuski predsjednik

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je naglasio potrebu za obnavljanjem dijaloga između Ukrajine i Rusije kako bi se postiglo primirje i došlo do mirovnog sporazuma.

“Oduvijek smo podržavali direktne pregovore između Ukrajine i Kremlja“, rekao je Macron novinarima po dolasku na Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Crnoj Gori.

“Bit ću vrlo jasan s vama, vjerujem da danas Ukrajina i Rusija mogu izgraditi i primirje i mirovni plan“, rekao je u Tivtu.

Ističući da je Evropa jedan od najvećih doprinosilaca ratnim naporima Ukrajine, rekao je da kontinent može igrati značajnu ulogu u mirovnom procesu.

“Evropljani će, u nekom trenutku, morati biti uključeni za pregovaračkim stolom za mirovni plan, jer se ovo tiče arhitekture mira i sigurnosti za Evropljane, s obzirom na geografske realnosti“, rekao je Macron.

Potvrđujući da će se u narednim danima sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Macron je rekao da su svi doprinosi Koalicije voljnih također pozvani u Pariz na razgovore 13. i 14. jula.

“Redovno razgovaram s predsjednikom Trumpom. Ponovo sam bio na telefonu s njim prije pet dana, razgovarajući i o Iranu i o ovom pitanju. Ponovio sam mu da Evropljani preuzimaju odgovornost, ali da je sada potrebna kolektivna pritisak“, dodao je.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada i Kijev i Moskva signaliziraju obnovljeno interesovanje za pregovore.

U otvorenom pismu objavljenom u četvrtak, Zelenski je pozvao na direktne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i rekao da je Ukrajina spremna da poštuje primirje tokom trajanja pregovora.

Ranije u petak, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ruskom listu “Izvestija“ da je Putin pregledao pismo i sugerisao da bi se to pitanje moglo razmatrati tokom nastupa ruskog predsjednika na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu kasnije tokom dana.

Peskov je također rekao da Moskva očekuje da se pregovori s Ukrajinom nastave nakon nedavne pauze.