Više od 140.000 ljudi evakuirano na jugozapadu zemlje, hiljade vatrogasaca bore se s vatrenom stihijom

Macron naredio vojnu pomoć u borbi protiv velikih požara u Francuskoj Više od 140.000 ljudi evakuirano na jugozapadu zemlje, hiljade vatrogasaca bore se s vatrenom stihijom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron naredio je vojsci da pruži maksimalno pojačanje službama civilne zaštite dok se veliki šumski požari nastavljaju širiti jugozapadnim dijelovima zemlje, objavio je u petak emiter Franceinfo, pozivajući se na ured predsjednika.

Na Macronov zahtjev u petak navečer sastala se međuministarska krizna jedinica kojom je predsjedavao premijer Sebastien Lecornu. Sastanku su prisustvovali predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova, odbrane, zdravstva, saobraćaja i okoliša.

U departmanu Gironde požari su do sada uništili više od 19.000 hektara zemljišta, prema podacima lokalnih vlasti. Prefekt regije Nova Akvitanija upozorio je da se žarišta mogu širiti i do jednog kilometra udaljenosti.

U Girondeu je uništeno oko 100 objekata, dok se približno 1.000 vatrogasaca bori protiv plamena. Zbog širenja požara zapadno od Bordeauxa, vlasti su naredile nove evakuacije stanovništva u nekoliko općina.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je od srijede navečer širom jugozapadne Francuske evakuirana najmanje 141.000 osoba, uključujući 110.000 u departmanu Gironde i 31.000 u departmanu Landes.

U Landesu je drugi veliki požar uništio više od 2.600 hektara, a više od 23.000 ljudi evakuirano je od četvrtka navečer do petka ujutro. Dodatnih 8.000 stanovnika evakuirano je u petak u mjestu Parentis. Na terenu je raspoređeno oko 500 vatrogasaca.

U departmanu Var i dalje je aktivan požar kod Pontevesa, koji je od utorka zahvatio oko 2.700 hektara. Nova rasplamsavanja vatre dovela su do dodatnih preventivnih evakuacija.

U mjestu Cap-Ferret evakuacija stanovništva odvija se kopnenim i morskim putem prema Arcachonu, a lokalne vlasti navode da je od početka požara u srijedu evakuirano oko 44.000 ljudi.