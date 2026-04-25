Macron kazao da bi globalna previranja mogla označiti trenutak za afirmaciju EU-a kao geopolitičke sile Francuski predsjednik rekao da Evropa mora pretvoriti svoju ekonomsku i stratešku težinu u geopolitičku moć

ŽENEVA (AA) - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u petak da bi trenutna globalna previranja mogla postati određujući evropski trenutak, tvrdeći da Evropska unija ima rijetku priliku da se afirmiše kao geopolitička sila.

"Mislim da bi upravo ovaj trenutak mogao biti evropski trenutak", rekao je Macron tokom događaja koji je organizirao list "Ekathimerini" u Atini.

Pozivajući se na globalni nered, neizvjesnost u vezi s pouzdanošću SAD-a i rastući pritisak na međunarodni poredak, Macron je rekao da evropske prednosti, uključujući predvidljivost, ekonomsku težinu i poštivanje međunarodnog prava, pozicioniraju Evropu da igra veću ulogu.

Macron je geopolitičke ambicije Evrope predstavio kao sljedeće poglavlje dužeg evropskog projekta, rekavši da je blok već postigao mir i prosperitet uprkos svojoj složenosti i da je pokazao sposobnost napretka kroz krize.

Tvrdi je da bi ta dostignuća trebala dati Evropljanima samopouzdanje da idu dalje.

"Moramo postati sila", rekao je, tvrdeći da Evropa mora ići dalje od toga da bude samo mjesto mira i jedinstveno tržište i postati geopolitička sila.

Macron je rekao da Evropa već ima razmjere, ukazujući na odbrambene kapacitete, trgovinsku snagu i finansijsku težinu, ali da mora pretvoriti te resurse u utjecaj kroz dublju integraciju, brže donošenje odluka i zaštitu ključnih industrija.

On je također ponovo pozvao na jaču evropsku odbranu i snažniji evropski stub unutar NATO-a, rekavši da Evropa treba kupovati evropsko i proizvoditi kao evropske proizvode.

Nazivajući trenutak pozivom na buđenje za Evropu, Macron je rekao da blok mora ojačati stratešku autonomiju i djelovati s većim jedinstvom.

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis ponovio je poruku, nazvavši ovaj period jedinstvenom prilikom za Evropu i pozivajući na više suštine u strateškoj autonomiji.

Rekao je da Evropa mora ojačati odbranu, konkurentnost i energetsku sigurnost, nazvavši naredne godine presudnim za Evropu.