Macron je, odgovarajući na pitanja novinara nakon zajedničkog obraćanja s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, naveo da je situacija u Libanu složena

Macron izrazio saučešće Srbiji nakon pogibije vojnika u Libanu Macron je, odgovarajući na pitanja novinara nakon zajedničkog obraćanja s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, naveo da je situacija u Libanu složena

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izrazio je u četvrtak saučešće Srbiji povodom pogibije srpskog vojnika u Libanu, u okviru mirovne misije Ujedinjenih nacija.

Macron je, odgovarajući na pitanja novinara nakon zajedničkog obraćanja s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, naveo da je situacija u Libanu složena, te naglasio da Francuska ostaje posvećena politici očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zemlje.

Pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) iz Srbije poginuo je u blizini Mardžajuna, na jugoistoku zemlje.

Prema navodima Ministarstva odbrane Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović stradao je u bombardovanju baze Ujedinjenih nacija, dok su dvojica vojnika iz Španije i El Salvadora ranjena.

UNIFIL je mirovna misija koja djeluje na jugu Libana s ciljem očuvanja stabilnosti i nadzora prekida vatre u tom području.