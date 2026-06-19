Macron: Izraelska vojna strategija na Bliskom istoku nosi rizik od široko rasprostranjenog nasilja Dugoročno gledano, izraelska strategija je suprotna vlastitim interesima, rekao je francuski predsjednik

zraelska vojna strategija u Libanu, Pojasu Gaze i na okupiranoj Zapadnoj obali suprotna je vlastitim interesima Izraela, jer podstiče ogorčenje i nasilje, izjavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Macron je za televiziju France 2 rekao da je američki predsjednik Donald Trump bio u pravu kada je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da "pokaže osjećaj odgovornosti".

Naglasio je da se sigurnost Izraela ne može garantovati osvajanjem teritorija susjednih zemalja.

"Strategija koju (Netanyahu) nastavlja provoditi u Gazi, na Zapadnoj obali i u južnom Libanu dugoročno je suprotna interesima Izraela jer podstiče ogorčenje i nasilje među svim narodima regije", rekao je.

Macron je također ponovio značaj nedavno potpisanog mirovnog sporazuma s Iranom za Liban.

"Vrlo brzo ćemo mobilizirati međunarodnu zajednicu kako bismo pomogli libanskoj vojsci da ponovo uspostavi kontrolu nad svojom teritorijom", kazao je.

Dodao je da rat s Iranom još nije u potpunosti završen uprkos sporazumu, ali je potvrdio da je otvorena nova faza saradnje i dijaloga.

"Uvijek je bolje imati sporazum nego rat, posebno kada postoji rizik od eskalacije, a to je bio slučaj", rekao je.

"Promjena režima ne postiže se bombardovanjem."