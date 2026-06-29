Odlučili smo sarađivati s našim partnerima na uklanjanju mina u moreuzu kako bismo osigurali pomorske rute, poručio francuski predsjednik

Macron: Francuska i Oman sarađivat će na smanjenju tenzija na Bliskom istoku Odlučili smo sarađivati s našim partnerima na uklanjanju mina u moreuzu kako bismo osigurali pomorske rute, poručio francuski predsjednik

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da će Pariz sarađivati s Omanom na mogućem smanjenju tenzija na Bliskom istoku.

"Radimo zajedno na smanjenju tenzija na Bliskom istoku", napisao je Macron na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Njegova poruka uslijedila je nakon što je u Parizu ugostio omanskog sultana Haithama bin Tarika.

"Odlučili smo sarađivati s našim partnerima na uklanjanju mina u moreuzu kako bismo osigurali pomorske rute i omogućili slobodnu i bezuslovnu plovidbu kroz Hormuški moreuz", naveo je Macron.

Ponovio je da će Oman i Francuska dodatno ojačati svoje partnerstvo kroz historijske sporazume u ekonomskom, naučnom, kulturnom i industrijskom području.