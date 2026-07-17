Francuski predsjednik najavio zajednički plan Pariza i Berlina o Kini do septembra te završetak Unije tržišta kapitala tokom ovog semestra

Macron: Francuska i Njemačka nikada nisu bile usklađenije po pitanju Kine Francuski predsjednik najavio zajednički plan Pariza i Berlina o Kini do septembra te završetak Unije tržišta kapitala tokom ovog semestra

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u petak da Francuska i Njemačka nikada nisu bile tako blisko usklađene kada je riječ o Kini, upozoravajući da Evropa prema Pekingu bilježi trgovinski deficit od milijardu eura dnevno, što svakog dana košta hiljade radnih mjesta.

Govoreći nakon zajedničke sjednice francuske i njemačke vlade, Macron je rekao da Pariz i Berlin sada dijele zajedničku procjenu kineskog ekonomskog utjecaja, naglašavajući da nisu protiv Kine.

“Svaki dan imamo trgovinski deficit s Kinom od milijardu eura. Svakog dana uništavaju se desetine hiljada radnih mjesta“, rekao je Macron.

Francuski predsjednik je dodao da bi Evropa trebala tražiti veći transfer tehnologije iz Kine, umjesto da samo uvozi kineske proizvode, istovremeno štiteći svoju industriju od nelojalne konkurencije.

“Želimo sarađivati s Kinom kako bismo ostvarili transfere tehnologije u naše zemlje, ne samo uvoziti proizvode, nego imati transfere koji se poštuju i stvaraju radna mjesta ovdje, kako bismo od njih imali koristi“, rekao je.

Macron je kazao da Kina svoje kompanije subvencionira u prosjeku osam puta više nego zemlje Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), pozivajući Evropsku komisiju da mnogo brže koristi instrumente trgovinske zaštite.

Također je najavio da su Francuska i Njemačka zatražile od svojih ministara ekonomije, finansija i vanjskih poslova da do septembra pripreme zajednički plan o Kini, uključujući dijalog s Pekingom o deviznim kursevima i pristupu finansijskim tržištima.

Govoreći o konkurentnosti Evrope, Macron je rekao da su se Pariz i Berlin složili da nastave s pojednostavljivanjem pravila Evropske unije, prodube jedinstveno tržište i završe Uniju tržišta kapitala, odnosno Uniju štednje i ulaganja, tokom aktuelnog semestra.

“Dogovorili smo se da ovaj semestar mora biti vrijeme za završetak Unije tržišta kapitala, odnosno Unije štednje i finansija. To je od ključne važnosti, jer ako želimo Evropu koja može finansirati svoje revolucionarne projekte i, na kraju, imati privatnu finansijsku komponentu onoga što sam spomenuo u vezi s umjetnom inteligencijom, kvantnim računarstvom i drugim oblastima, ovaj projekt moramo privesti kraju“, rekao je Macron.

Dodao je da postoji stvarni francusko-njemački dogovor o tom pitanju.