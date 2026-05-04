Macron: Evropa mora smanjiti zavisnost i ojačati stratešku autonomiju Francuski predsjednik kaže da Evropa može igrati ključnu ulogu u tenzijama oko Hormuza

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da Evropa mora ojačati svoju stratešku autonomiju u ključnim sektorima, upozoravajući da su nedavne krize otkrile rizike prevelikog oslanjanja na vanjske partnere, javlja Anadolu.

"Iskusili smo cijenu naše prevelike zavisnosti tokom proteklih nekoliko godina", rekao je Macron na 8. sastanku Evropske političke zajednice u Jerevanu, navodeći pandemiju COVID-19, rat u Ukrajini i poremećaje u globalnom lancu snabdijevanja.

Rekao je da Evropa ostaje strukturno zavisna u oblastima kao što su medicinske potrepštine, poluprovodnici, energija i odbrana, te da mora usvojiti "strategiju smanjenja rizika" kroz investicije, koordinaciju i diverzifikaciju lanaca snabdijevanja.

Macron je pozvao na veću evropsku solidarnost, uključujući napore za preseljenje proizvodnje i jačanje partnerstava kako bi se smanjile geopolitičke ranjivosti.

Okrećući se Hormuškom moreuzu, rekao je da bi Evropa mogla igrati važnu diplomatsku ulogu u smirivanju tenzija.

"Ako idemo u Hormuški moreuz, mislim da imamo vrlo važnu ulogu", rekao je, napominjući da i SAD i Iran vjeruju evropskim akterima.

Macron je rekao da bi Evropa mogla doprinijeti "diplomatskom, vojnom, ekonomskom i finansijskom" podrškom kako bi pomogla u ponovnom otvaranju ključne brodske rute i osigurala slobodu plovidbe.

Tenzije na Bliskom istoku su eskalirale posljednjih mjeseci nakon američkih i izraelskih napada na Iran i naknadne odmazde, što je poremetilo saobraćaj u strateškom plovnom putu.

Uprkos prekidu vatre, pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu i dalje je u velikoj mjeri otežan.