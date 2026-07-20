Peter Magyar izjavio da će se sastati s Polgar kako bi je upitao da li je spremna obavljati dužnost šefa države tokom tranzicijskog perioda

Mađarski premijer podržao šahovsku velemajstoricu Judit Polgar za predsjednicu Peter Magyar izjavio da će se sastati s Polgar kako bi je upitao da li je spremna obavljati dužnost šefa države tokom tranzicijskog perioda

Mađarski premijer Peter Magyar podržao je proslavljenu šahovsku velemajstoricu Judit Polgar kao kandidatkinju za predsjednicu, izjavivši u nedjelju da će se s njom sastati u ponedjeljak kako bi razgovarali o toj funkciji, prenosi Anadolu.

Magyar je objavio svoju podršku nakon što su istaknute ličnosti iz mađarske naučne, kulturne i sportske zajednice uputile pismo predsjednici parlamenta Agnes Forsthoffer, predlažući Polgar za predsjedničku funkciju.

„Našoj zemlji su potrebni jedinstvo, mir i predsjednik na kojeg svaki Mađar može biti ponosan“, napisao je Magyar na američkoj društvenoj mreži X.

Magyar je kazao da će pitati Polgar da li je spremna da „služi zemlji u novoj ulozi“ do usvajanja novog ustava Mađarske.

Opisao je Polgar kao ličnost čija su dostignuća stekla poštovanje u zemlji i u inostranstvu, istakavši da je njeno priznanje rezultat njenog talenta, napornog rada, otpornosti i integriteta, a ne političkih pripadnosti.

Polgar, koja se naširoko smatra najjačom šahistkinjom u historiji, neprekidno je predvodila žensku svjetsku rang-listu tokom 26 godina, a ušla je i u top 10 na ukupnoj globalnoj rang-listi.

Ona je međunarodni velemajstor i petostruka šampionka Šahovske olimpijade. Polgar je također odlikovana Mađarskim ordenom Svetog Stjepana, najvišim državnim priznanjem u zemlji, a nedavno je izabrana i za članicu Christ’s Collegea na Univerzitetu u Cambridgeu.

Proces izbora novog predsjednika uslijedio je nakon ustavnog amandmana kojim je mandat predsjednika Tamasa Sulyoka okončan prije njegovog predviđenog isteka.