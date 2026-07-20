Mađarski premijer podržao šahovsku velemajstoricu Judit Polgar za predsjednicu

Necva Taştan Sevinç
20. juli 2026.•Ažuriranje: 20. juli 2026.
Mađarski premijer Peter Magyar podržao je proslavljenu šahovsku velemajstoricu Judit Polgar kao kandidatkinju za predsjednicu, izjavivši u nedjelju da će se s njom sastati u ponedjeljak kako bi razgovarali o toj funkciji, prenosi Anadolu.
Magyar je objavio svoju podršku nakon što su istaknute ličnosti iz mađarske naučne, kulturne i sportske zajednice uputile pismo predsjednici parlamenta Agnes Forsthoffer, predlažući Polgar za predsjedničku funkciju.
„Našoj zemlji su potrebni jedinstvo, mir i predsjednik na kojeg svaki Mađar može biti ponosan“, napisao je Magyar na američkoj društvenoj mreži X.
Magyar je kazao da će pitati Polgar da li je spremna da „služi zemlji u novoj ulozi“ do usvajanja novog ustava Mađarske.
Opisao je Polgar kao ličnost čija su dostignuća stekla poštovanje u zemlji i u inostranstvu, istakavši da je njeno priznanje rezultat njenog talenta, napornog rada, otpornosti i integriteta, a ne političkih pripadnosti.
Polgar, koja se naširoko smatra najjačom šahistkinjom u historiji, neprekidno je predvodila žensku svjetsku rang-listu tokom 26 godina, a ušla je i u top 10 na ukupnoj globalnoj rang-listi.
Ona je međunarodni velemajstor i petostruka šampionka Šahovske olimpijade. Polgar je također odlikovana Mađarskim ordenom Svetog Stjepana, najvišim državnim priznanjem u zemlji, a nedavno je izabrana i za članicu Christ’s Collegea na Univerzitetu u Cambridgeu.
Proces izbora novog predsjednika uslijedio je nakon ustavnog amandmana kojim je mandat predsjednika Tamasa Sulyoka okončan prije njegovog predviđenog isteka.