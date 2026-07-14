Usvajanjem 17. amandmana na Ustav okončan mandat predsjednika kojeg je na funkciju imenovala vlast bivšeg premijera Viktora Orbana prije isteka petogodišnjeg mandata

Mađarski parlament izglasao razrješenje predsjednika Tamasa Sulyoka Usvajanjem 17. amandmana na Ustav okončan mandat predsjednika kojeg je na funkciju imenovala vlast bivšeg premijera Viktora Orbana prije isteka petogodišnjeg mandata

Mađarski parlament usvojio je u ponedjeljak ustavni amandman kojim se okončava mandat predsjednika države Tamasa Sulyoka, čime je otvoren put za njegovo razrješenje prije isteka petogodišnjeg mandata.

Kako prenosi mađarski portal “24.hu“, zastupnici su 17. amandman usvojili sa 139 glasova za i šest protiv, bez suzdržanih.

Amandman predviđa da mandat aktuelnog predsjednika prestaje dan nakon stupanja ustavnih izmjena na snagu, čime će Sulyok biti razriješen dužnosti prije isteka mandata koji je započeo 2024. godine.

Prema mađarskom zakonodavstvu, Sulyok je obavezan da u roku od pet dana od prijema teksta od predsjednika parlamenta potpiše usvojeni amandman, što znači da bi trebalo da potpiše zakon kojim se okončava njegov vlastiti mandat.

Iako predsjednik ima mogućnost da prije proglašenja ustavnog amandmana zatraži prethodnu ocjenu Ustavnog suda zbog proceduralnih pitanja, premijer Peter Magyar izjavio je da bi takav potez doveo do pokretanja postupka opoziva protiv Sulyoka.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi postupak opoziva bio pokrenut, Sulyok bi bio suspendovan s predsjedničke funkcije dok Ustavni sud ne donese odluku.

Obraćajući se nakon glasanja, Magyar je odluku parlamenta ocijenio historijskom te kritikovao zastupnike opozicione stranke Fidesz bivšeg premijera Viktora Orbana zbog bojkota parlamentarne rasprave i završnog glasanja.

Dodao je da su zastupnici Fidesza trebali predstavljati birače učestvujući u radu parlamenta, umjesto da izostanu sa sjednice.