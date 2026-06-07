Licenca omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije nakon napretka u pregovorima o kupovini ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije

Mađarski MOL dobio odobrenje OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna Licenca omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije nakon napretka u pregovorima o kupovini ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije

Mađarska naftna kompanija MOL Group saopštila je kasno u subotu da je dobila zvaničnu licencu od Ureda za kontrolu stranih investicija (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini većinskog ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 16. juna.

Kako je objavljeno na Budimpeštanskoj berzi, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a novo produženje omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije.

Prema ranijoj licenci OFAC-a, MOL-u je bilo odobreno vođenje pregovora do 6. juna. Kompanija je 3. juna zatražila dodatnih 30 dana za okončanje razgovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u.

NIS je ranije dobio posebnu licencu američkog Ministarstva finansija kojom se omogućava nastavak operativnih aktivnosti, uključujući preradu nafte, do 16. juna. Licenca obuhvata održavanje poslovanja, ugovora i drugih aranžmana koji uključuju kompaniju i njena zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, transakcije ključne za sigurnost snabdijevanja, tehničko održavanje i finansijska poravnanja.

MOL Group je 19. januara saopštio da je potpisao glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa Gazprom Neft o kupovini udjela od 56,15 posto u srpskoj kompaniji.

Kompanija je također u pregovorima s nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOC o njenom mogućem ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.